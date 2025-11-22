-GAC GROUP HYPTEC SSR establece un nuevo récord mundial Guinness de velocidad en derrape eléctrico puro: un brillante ejemplo del poder de los superdeportivos chinos en el escenario mundial

GUANGZHOU, China, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 22 de noviembre de 2025, en el impresionante video "Canton Drift", el GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness por la mayor velocidad de derrape alcanzada por un vehículo totalmente eléctrico, llegando a la asombrosa cifra de 213,523 km/h.

Experimente el comunicado de prensa interactivo multicanal completo aquí: https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record

GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h.