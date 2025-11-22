GAC GROUP HYPTEC SSR stellt neuen Guinness-Weltrekord für rein elektrische Driftgeschwindigkeit auf - ein leuchtendes Beispiel für chinesische Supercar-Power auf der globalen Bühne

GAC HYPTEC

Nov 22, 2025, 09:00 ET

GUANGZHOU, China, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. November 2025 stellte der GAC GROUP HYPTEC SSR im beeindruckenden Video „Canton Drift" offiziell einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Driftgeschwindigkeit eines reinen Elektrofahrzeugs auf und erreichte dabei erstaunliche 213,523 km/h.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record

Als Chinas erster in Serie gefertigter Supersportwagen demonstriert der HYPTEC SSR nicht nur die technologische Innovation und das technische Können der GAC GROUP, sondern unterstreicht auch die zunehmende Stärke der chinesischen Automobilindustrie auf der globalen Bühne. Durch seine bahnbrechende Leistung und die originelle Technologie des Elektro-Supersportwagens präsentiert der HYPTEC SSR dem weltweiten Publikum sowohl die technologische Faszination chinesischer Supersportwagen als auch den dynamischen, modernen Geist von Kanton.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2829771/GAC_1.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814305/1900x600_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816870/SSR_16_9_format_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816871/12.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816872/23.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816873/44.jpg 

