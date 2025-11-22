GAC GROUP HYPTEC SSR stellt neuen Guinness-Weltrekord für rein elektrische Driftgeschwindigkeit auf - ein leuchtendes Beispiel für chinesische Supercar-Power auf der globalen Bühne

GUANGZHOU, China, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. November 2025 stellte der GAC GROUP HYPTEC SSR im beeindruckenden Video „Canton Drift" offiziell einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Driftgeschwindigkeit eines reinen Elektrofahrzeugs auf und erreichte dabei erstaunliche 213,523 km/h.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record

GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h.