GENMA pone en marcha de un sistema flotante de transbordo para las exportaciones de minerales de África Occidental

PREFECTURA DE BOFFA, Guinea, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- GENMA, empresa líder en soluciones de manejo de mercancías marítimas, anunció la puesta en marcha con éxito de su último sistema flotante de transbordo. Está previsto que el sistema se implemente en África Occidental para dar apoyo a las operaciones de exportación de minerales.

¿Qué es exactamente un sistema de transbordo?

Es un sistema que aborda un desafío logístico fundamental en el sector minero mundial: los grandes buques no pueden acceder a los puertos de aguas poco profundas.

Tomemos como ejemplo Boffa, Guinea: un buque minero de 300.000 toneladas no puede atracar allí. La solución GENMA permite que las pequeñas barcazas carguen minerales en el muelle, naveguen hacia aguas más profundas y transfieran la carga al buque de mayor tamaño mediante el sistema de transbordo. No hace falta que el gran barco entre en el puerto.

Este sistema GENMA incluye: 2 grúas de cubierta, 2 tolvas grandes, 1 cinta transportadora y 1 cargador de buques. Cómo funciona: las grúas retiran el mineral de la barcaza y lo vuelcan en las tolvas, que alimentan la cinta transportadora, la cual traslada el material hasta el cargador de buques, que lo carga de forma continua en la bodega del buque más grande.

¿Qué hace que este sistema se destaque?

1. Rapidez, precisión y calma en el mar

Las grúas cuentan con un control de velocidad continuo, lo que permite acelerar y frenar sin inconvenientes. Incluso con cargas pesadas, los operadores pueden realizar ajustes milimétricos para lograr una entrega precisa y sin derrames. La pluma tipo caja se mantiene estable bajo carga, lo que minimiza el movimiento del barco.

Las grandes tolvas permiten alcanzar altos caudales de descarga, lo que garantiza el suministro continuo a la cinta transportadora.

2. Diseñado para soportar las duras condiciones del mar

La corrosión causada por el agua salada afecta mucho a los equipos. Las grúas de GENMA están diseñadas según las normas más exigentes para usos en alta mar: los componentes clave están sellados en el interior y cuentan con un recubrimiento anticorrosión de varias capas. Un centro de gravedad bajo y un peso reducido mejoran la estabilidad en mares agitados, ya que un equipo estable permite realizar operaciones más rápidas y seguras.

El cargador de buques se adapta al movimiento constante de las embarcaciones a flote (mareas, olas). Su tolva telescópica y su brazo abatible garantizan que el material se descargue gradualmente con un mínimo de interrupciones, independientemente de cómo se desplacen los dos buques.

3. Mantenimiento fácil, gracias a la red de apoyo local de GENMA en África

Para minimizar el tiempo de inactividad provocado por una avería cuando no hay piezas de recambio ni técnicos disponibles en las inmediaciones y garantizar la continuidad operativa, GENMA pensó con antelación. El equipo está diseñado para facilitar su mantenimiento: los grupos hidráulicos integrados reducen la cantidad de tuberías y puntos de fuga; las juntas clave son autolubricantes; y un puerto de diagnóstico de serie permite identificar rápidamente los problemas.

Más tranquilizador: GENMA ya cuenta con centros de servicio y almacenes de recambios en Tánger (Marruecos) y Mombasa (Kenia). El almacén de Boffa (Guinea) está casi terminado y se inaugurará a mediados de año. Además, contamos con ingenieros de servicio técnico sobre el terreno que llevan mucho tiempo destinados en la zona. Si surge algún problema, respondemos con rapidez, ya que contamos con piezas en stock.

Se han comprobado todos los sistemas, todo listo para empezar

Todos los motores, sensores y sistemas de control de este sistema de transbordo de GENMA han superado pruebas individuales e integradas. La gestión está completa.

Tras una puesta en marcha satisfactoria, el sistema está listo para su implantación en África Occidental, donde se convertirá en la herramienta de transferencia de carga a granel más confiable y eficaz de la que disponen nuestros clientes para ayudarles a realizar su trabajo de forma eficiente en cada travesía.

FUENTE GENMA