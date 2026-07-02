GENMA เปิดใช้งานระบบขนถ่ายสินค้าทางทะเลนอกชายฝั่งเพื่อการส่งออกแร่ในแอฟริกาตะวันตก

News provided by

GENMA

02 Jul, 2026, 21:20 CST

บอฟฟา, กินี, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- GENMA ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการวัสดุทางทะเล ประกาศความสำเร็จในการเปิดใช้งานระบบขนถ่ายแร่ลอยน้ำรุ่นล่าสุดซึ่งกำหนดจะนำไปใช้งานในแอฟริกาตะวันตกเพื่อสนับสนุนการส่งออกแร่

ระบบการถ่ายลำสินค้าคืออะไรกันแน่?

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ระบบดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านโลจิสติกส์ซึ่งท้าทายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระดับโลก นั่นคือ เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าในน้ำตื้นได้

ยกตัวอย่างเช่นเมืองบอฟฟา ประเทศกินี ที่เรือบรรทุกแร่ขนาด 300,000 ตันไม่สามารถเทียบท่าได้ โซลูชันของ GENMA ช่วยให้เรือบรรทุกขนาดเล็กสามารถบรรทุกแร่ที่ท่าเรือ แล่นไปยังน้ำลึก และถ่ายโอนสินค้าไปยังเรือขนาดใหญ่ผ่านระบบขนถ่ายแร่ โดยไม่จำเป็นต้องให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า

ระบบดังกล่าวของ GENMA ประกอบด้วยเครนบนดาดฟ้า 2 ตัว, ถังพักขนาดใหญ่ 2 ถัง, สายพานลำเลียง 1 เส้น และเครื่องโหลดเรือ 1 เครื่อง วิธีการทำงานคือ เครนจะยกแร่จากเรือบรรทุกและหย่อนลงในถังพัก ถังพักจะส่งแร่ไปยังสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงจะเคลื่อนย้ายวัสดุไปยังเครื่องโหลดลงเรือ ซึ่งจะโหลดวัสดุลงในระวางบรรทุกของเรือขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง

อะไรทำให้ระบบดังกล่าวโดดเด่น?

1. รวดเร็ว แม่นยำ และเสถียร แม้ในทะเล

เครนใช้ระบบควบคุมความเร็วแบบไร้ขั้นซึ่งเอื้อให้การเร่งและการเบรกเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะมีน้ำหนักบรรทุกมาก ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถปรับแต่งได้ในระดับมิลลิเมตรเพื่อให้การขนถ่ายแม่นยำและไม่หกเลอะเทอะ ส่วนค้ำยันแขนเครนแบบกล่องมีความเสถียรภายใต้น้ำหนักบรรทุก ลดการเคลื่อนไหวของเรือให้น้อยที่สุด

ถังพักขนาดใหญ่รองรับอัตราการปล่อยตัวสูง สายพานลำเลียงจึงป้อนสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

2. รังสรรค์เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเลที่รุนแรง

การกัดกร่อนจากน้ำเค็มเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เครนของ GENMA ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานนอกชายฝั่งระดับสูงสุด กล่าวคือ ส่วนประกอบสำคัญถูกปิดผนึกภายใน พร้อมเคลือบป้องกันการกัดกร่อนหลายชั้น จุดศูนย์ถ่วงต่ำและน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มเสถียรภาพในทะเลซึ่งมีคลื่นลมแรง ส่วนอุปกรณ์ที่เสถียรหมายถึงการทำงานที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เครื่องขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องระหว่างเรือลอยน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น) รางลำเลียงแบบยืดหดและแขนเครนแบบกระดกช่วยให้วัสดุลงจอดได้อย่างราบรื่นโดยมีการแตกหักน้อยที่สุด ไม่ว่าเรือทั้งสองลำจะเคลื่อนที่อย่างไรก็ตาม

3. บำรุงรักษาง่าย – ด้วยการสนับสนุนของ GENMA ในแอฟริกา 

เพื่อลดเวลาหยุดทำงานซึ่งเกิดจากความเสียหายในกรณีที่ไม่มีอะไหล่หรือช่างเทคนิคอยู่ใกล้เคียง และเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน GENMA จึงคิดล้ำหน้าไปอีกขั้น โดยอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ซ่อมบำรุงได้ง่าย ชุดกำลังไฮดรอลิกแบบบูรณาการทำให้ท่อและจุดรั่วซึมน้อยลง ข้อต่อสำคัญมีการหล่อลื่นในตัว พอร์ตวินิจฉัยมาตรฐานช่วยระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ยิ่งไปกว่านั้น GENMA ยังมีศูนย์บริการและคลังอะไหล่ในเมืองแทนเจียร์ (โมร็อกโก) และเมืองมอมบาซา (เคนยา) คลังสินค้าในเมืองบอฟฟา (กินี) พร้อมใช้งานและจะเปิดทำการกลางปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีวิศวกรบริการภาคสนามประจำการอยู่ในพื้นที่ ทุกปัญหาจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมอะไหล่ครบครัน

ระบบทั้งหมดผ่านการทดสอบ พร้อมใช้งาน

มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และระบบควบคุมทุกตัวบนระบบขนถ่ายสินค้าของ GENMA ผ่านการทดสอบทั้งแบบรายบุคคลและแบบบูรณาการแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบระบบก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

หลังจากการทดสอบประสบความสำเร็จ ระบบดังกล่าวก็พร้อมใช้งานในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือขนถ่ายสินค้าเทกองที่น่าเชื่อถือและทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเที่ยวเรือ

SOURCE GENMA

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