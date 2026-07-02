- GENMA pone en funcionamiento un sistema flotante de transbordo para las exportaciones de minerales de África Occidental

BOFFA PREFECTURE, Guinea, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- GENMA, proveedor líder de soluciones para la manipulación de materiales marítimos, ha dado a conocer hoy la exitosa puesta en marcha de su último sistema flotante de transbordo. Está previsto que el sistema se despliegue en África Occidental para dar soporte a las operaciones de exportación de minerales.

¿Qué es exactamente un sistema de transbordo?

Resuelve un desafío logístico crítico en la minería global: los grandes buques no pueden acceder a puertos de aguas poco profundas.

Tomemos como ejemplo Boffa de Guinea: un buque de transporte de mineral de 300.000 toneladas no puede atracar allí. La solución GENMA permite que pequeñas barcazas carguen minerales en el muelle, naveguen hacia aguas más profundas y transfieran la carga al gran buque mediante el sistema de transbordo. No es necesario que el gran buque entre en puerto.

Este sistema GENMA incluye: 2 grúas de cubierta, 2 tolvas grandes, 1 cinta transportadora y 1 cargador de buques. Su funcionamiento se lleva a cabo de la siguiente forma: las grúas toman el mineral de la barcaza y lo depositan en las tolvas; las tolvas alimentan la cinta transportadora; la cinta transportadora mueve el material hasta el cargador de buques, que lo carga de forma continua en la bodega del gran buque.

¿Qué hace que este sistema destaque?

1. Rápido, preciso y tranquilo en el mar

Las grúas utilizan un control de velocidad continuo, con una aceleración y frenado suaves. Incluso con cargas pesadas, los operadores pueden realizar ajustes milimétricos para un aterrizaje preciso y sin derrames. La pluma tipo caja se mantiene estable bajo carga, minimizando el movimiento del barco.

Las grandes tolvas sirven para gestionar las elevadas tasas de descarga, manteniendo la cinta transportadora alimentada sin interrupciones.

2. Construido para condiciones marinas adversas

La corrosión del agua salada afecta gravemente a los equipos. Las grúas de GENMA están diseñadas según los más altos estándares para operaciones en alta mar: los componentes clave están sellados internamente y cuentan con un revestimiento anticorrosión multicapa. Su bajo centro de gravedad y peso ligero mejoran la estabilidad en mares agitados, lo que se traduce en operaciones más rápidas y seguras.

El cargador de buques se adapta al movimiento constante entre embarcaciones (mareas, olas). Su rampa telescópica y su pluma abatible garantizan que el material caiga suavemente con una mínima rotura, independientemente del movimiento de las dos embarcaciones.

3. Mantenimiento sencillo, con el apoyo local de GENMA en África

Para minimizar el tiempo de inactividad causado por una avería sin repuestos ni técnicos cerca y garantizar la continuidad operativa, GENMA se anticipó a los problemas. El equipo está diseñado para un mantenimiento sencillo: las unidades de potencia hidráulica integradas reducen el número de tuberías y posibles fugas; las juntas clave son autolubricantes; y un puerto de diagnóstico estándar permite identificar rápidamente cualquier problema.

Además, GENMA ya cuenta con centros de servicio y almacenes de repuestos en Tánger (Marruecos) y Mombasa (Kenia). El almacén de Boffa (Guinea) está casi listo y abrirá a mediados de año. Asimismo, contamos con ingenieros de servicio de campo con amplia experiencia en la zona. Ante cualquier problema, ofrecemos una respuesta rápida y disponemos de repuestos.

Todos los sistemas probados y listos para funcionar

Cada motor, sensor y sistema de control de este sistema de transbordo GENMA ha superado las pruebas individuales e integradas. La puesta en marcha está completa.

Tras una exitosa puesta en marcha, el sistema se desplegará en África Occidental, donde se convertirá en la herramienta de transferencia de carga a granel más fiable y eficiente de nuestros clientes, ayudándoles a realizar su trabajo de forma eficaz, viaje tras viaje.