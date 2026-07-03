GENMA、西アフリカの鉱物輸出向けに浮体式洋上積み替えシステムを発注

ボッファ県（ギニア）、2026年7月3日 /PRNewswire/ -- 海洋資材運搬ソリューションの大手プロバイダーであるGENMAは、同社の最新型浮体式洋上積み替えシステムの試運転が成功裏に完了したことを発表しました。このシステムは、鉱物輸出業務を支援するため、西アフリカに導入される予定です。

「積み替えシステム」とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか？

これは、世界の鉱業が直面する重大な物流上の課題、すなわち大型船が浅瀬の港に入港できないという問題に対処するものです。

ギニアのボッファを例に挙げると、30万トンの鉱石運搬船は、そこに接岸することができません。 GENMAのソリューションにより、小型のはしけが埠頭で鉱物を積み込み、より水深の深い海域まで航行し、 積み替えシステムを通じて大型船へ貨物を積み替えることが可能になります。大きな船が港に入港する必要はありません。

このGENMAシステムには、2基のデッキクレーン、2基の大型ホッパー、1基のベルトコンベア、および1基の船舶積込機が含まれています。仕組み：クレーンがはしけから鉱石をつかみ、ホッパーに落とし込みます。ホッパーからコンベアへ供給され、コンベアが材料を船積み装置へと運び、そこで大型船の船倉へ着実に積み込まれます。

このシステムの特長は何でしょうか？

1. 海上において高速で正確かつ安定した走行を実現

クレーンには無段階速度制御が採用されており、スムーズな加速と減速が可能です。重い荷物を積載している場合でも、オペレーターはミリ単位の微調整を行い、正確かつ荷物をこぼすことなく着地させることができます。ボックス型ブームは、荷重がかかっても安定性を保ち、船体の揺れを最小限に抑えます。

大型のホッパーは高い排出能力を備えており、コンベアへの供給を途切れさせることなく維持します。

2. 過酷な海洋環境向けに設計

塩水による腐食は、機器に大きなダメージを与えます。GENMAのクレーンは、最高水準のオフショア規格に基づいて設計されています：主要部品は内部に密閉されており、さらに多層の防食コーティングが施されています。低重心と軽量設計により、荒れた海でも安定性が向上します。機器の安定性が確保されれば、より迅速かつ安全に作業できるようになります。

この船舶用積載装置は、浮体船間の絶え間ない動き（潮の満ち引き、波）に対応しています。伸縮式シュートとラフティングブームにより、2隻の船舶の位置関係がどのように変化しても、資材の破損を最小限に抑えながらスムーズに積み下ろしすることができます。

3. メンテナンスが容易 – アフリカにおけるGENMAの現地サポート

近くに予備部品や技術者がいないために発生する故障によるダウンタイムを最小限に抑え、業務の継続性を確保するため、GENMAは先を見据えた対策を講じています。本装置はメンテナンスが容易になるよう設計されています。油圧ユニットが内蔵されているため、配管本数や漏れが発生する可能性のある箇所が少なくなっています。主要な接合部は自己潤滑式となっており、標準装備の診断ポートにより、問題を迅速に特定することができます。

さらに心強いのは、GENMAがすでにタンジェ（モロッコ）とモンバサ（ケニア）にサービスセンターと部品倉庫を構えていることです。ボッファ（ギニア）にある倉庫はほぼ完成しており、年半ばにオープンする予定です。さらに、長期にわたり現地に常駐するフィールドサービスエンジニアが配置されています。どんな問題でも迅速に対応し、部品も常備しています。

すべてのシステムの試験を完了し、稼働準備が完了

このGENMA積み替えシステムのすべてのモーター、センサー、および制御システムは、個別試験および統合試験に合格しています。試運転が完了しています。

試運転が成功裏に終了したことを受け、本システムの西アフリカへの導入が予定されています。同地域において、本システムはお客様にとって最も信頼性が高く、高い稼働率を誇るばら積み貨物移送ツールとなり、航海を重ねるごとに業務を効率的に遂行できるよう支援していきます。

SOURCE GENMA