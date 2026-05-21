TAIPÉI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia el lanzamiento de la nueva placa base de la serie Ari, B850 AORUS ELITE-P ICE, creada en respuesta a la creciente demanda de las comunidades aficionadas al anime y al montaje de computadoras en todo el mundo. Ari, creada como el ángel de la guarda tecnológica de AORUS, es un personaje original del mundo del anime, el manga y los videojuegos que da vida al rendimiento, la creatividad y el espíritu de los videojuegos. Tras la excelente recepción que tuvo a nivel mundial la edición B850M Ari, GIGABYTE ahora amplía su línea de productos con una versión ATX para satisfacer una mayor variedad de necesidades de montaje y personalización de computadoras.

GIGABYTE lanza las nuevas ediciones B850 Ari en respuesta a la creciente demanda de las comunidades de anime y de montaje de computadoras

Con ilustraciones exclusivas inspiradas en Ari, elementos visuales basados en los personajes y disponible en versiones en blanco y negro, esta edición está pensada para atraer a los aficionados al anime que buscan una estética más vivaz e inmersiva para su equipo. Más allá de la estética característica inspirada en el anime de GIGABYTE, las placas base de la edición B850 Ari incorporan el modo turbo X3D, tecnología D5 Bionic Corsa mejorada con IA y las innovaciones EZ-DIY, lo que ofrece una experiencia más fluida tanto en el juego como en el montaje de computadoras a usuarios que valoran el rendimiento y la personalización.

El modo turbo X3D está diseñado para optimizar el rendimiento de juegos en los procesadores AMD Ryzen™ 9000 X3D hasta en 18 % con un simple clic. Para los procesadores Ryzen™ 9000 sin X3D, ofrece un rendimiento en juegos comparable al de sus equivalentes Ryzen™ X3D

La tecnología D5 Bionic Corsa, mejorada con IA, integra la función AI Snatch, que optimiza de forma inteligente el rendimiento de la memoria y la sobreaceleración de la CPU, mientras que el diseño de la placa de circuito impreso basado en IA mejora la integridad de la señal mediante simulación y ajuste con IA. Además, HyperTune BIOS aprovecha la optimización asistida por IA para ajustar el rendimiento de la memoria y del sistema, lo que permite una experiencia informática más ágil y estable.

Para agilizar aún más el proceso de montaje, los modelos B850 AORUS ELITE-P están equipados con un completo conjunto de innovaciones EZ-DIY. El diseño patentado M.2 EZ-Flex mejora la eficiencia de refrigeración de los discos sólidos (SSD) gracias a una placa base térmica flexible, mientras que el M.2 EZ-Latch Click 2 permite instalar disipadores térmicos M.2 sin necesidad de usar tornillos. EZ-Latch Plus facilita la instalación y la extracción de unidades SSD M.2 y tarjetas gráficas, y el WIFI EZ-Plug agrupa los conectores de las antenas Wi-Fi en un único adaptador para una configuración más rápida y sencilla.

Las nuevas ediciones de B850 Ari se presentarán en el stand (#M0520) de GIGABYTE durante la feria COMPUTEX. Para conocer más detalles, visite el stand de GIGABYTE o la página oficial del producto.

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FUENTE GIGABYTE