TAIPÉI, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial de computadoras, celebra su 40.º aniversario en 2026. Desde 1986, GIGABYTE ha evolucionado junto con la industria tecnológica, desde los inicios de la informática personal hasta la era de la IA, y ha redefinido continuamente el rendimiento, la estabilidad y la experiencia de usuario. Gracias a su completo ecosistema de IA que abarca desde la nube hasta el borde, GIGABYTE sigue impulsando el futuro de la computación inteligente en los mercados empresariales y de consumo.

GIGABYTE celebra 40 años de innovación confiable y el futuro de la informática

Lo más importante de esta trayectoria de 40 años es el compromiso constante en lograrque la tecnología sea más confiable, potente y práctica para los usuarios cotidianos. Durante todos estos años, GIGABYTE ha incorporado continuamente innovaciones exclusivas que han definido cada generación, y entre las cuales destacan el reconocido diseño Ultra Durable™ y el revolucionario concepto del Proyecto STEALTH para fabricar computadoras personales mucho más minimalistas e intuitivas.

Asimismo, este compromiso a largo plazo le ha merecido a GIGABYTE el reconocimiento de importantes premios internacionales, entre ellos, CES Innovation Awards, COMPUTEX Best Choice Awards, Red Dot Design Awards e iF Design Awards. Estos galardones que destacan la tecnología, el diseño y la experiencia del usuario, reafirman la capacidad de GIGABYTE de crear productos que satisfacen las expectativas tanto de los usuarios como del sector a nivel mundial.

Al celebrar este hito, el 40.º aniversario de GIGABYTE también se convierte en un momento compartido con la comunidad mundial que ha desarrollado, jugado, creado y crecido junto con la marca. Con el tema de la campaña "ENTER INFINITY", GIGABYTE no solo celebra sus 40 años de trayectoria, sino también su visión para la próxima generación de experiencias de juegos, creación, IA e informática.

Para conmemorar este recorrido, GIGABYTE lanzará la campaña My Perfect Setup, mediante la cual invitará a los usuarios a compartir sus historias con GIGABYTE y a plasmar sus nombres en el Salón de la Fama del 40.º aniversario. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar la motherboard de edición limitada por el 40.º aniversario y el paquete de regalo por el 40.º aniversario. Obtenga más información acerca de las tecnologías revolucionarias y las innovaciones de vanguardia en GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2984412/image1.jpg

FUENTE GIGABYTE