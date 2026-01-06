TAIPÉI, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, GIGABYTE libera todo el potencial de los procesadores AMD Ryzen™ serie 9000 X3D. Mediante su exclusivo modo X3D Turbo 2.0, impulsado por IA, GIGABYTE ofrece un ajuste de rendimiento adaptativo en tiempo real que lleva a los CPU X3D más allá de los límites tradicionales. El modo X3D Turbo 2.0 se creó como una auténtica fusión entre hardware y software, entrenado con enormes conjuntos de datos del mundo real, y está totalmente optimizado y listo para los últimos procesadores Ryzen™ 9000 X3D, desde el primer día.

GIGABYTE libera todo el potencial de los procesadores AMD Ryzen™ 9000 X3D con el modo X3D Turbo 2.0 impulsado por IA en el evento CES 2026

Este avance destaca el modelo emblemático X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, diseñado para usuarios que buscan un rendimiento contundente. Este modelo admite velocidades DDR5 de hasta más de 9000 MT/s, lo que permite un ancho de banda y estabilidad de memoria excepcionales. Su avanzada arquitectura térmica incluye la matriz térmica de la CPU, que reduce las temperaturas del VRM y la DDR hasta en 8,5 °C, mientras que DDR Wind Blade XTREME reduce las temperaturas del módulo hasta en 9 °C. Para hacer que el almacenamiento siga siendo confiable con cargas de trabajo pesadas, M.2 Thermal Guard XTREME reduce la temperatura de los SSD hasta en 22 °C, lo que garantiza velocidad y resistencia sostenidas.

GIGABYTE amplía aún más su variedad de productos con nuevas opciones de diseño avanzado y fáciles de ensamblaje. El modelo X870E AERO X3D WOOD presenta cálidas texturas de madera, refinadas lengüetas de cuero y un detallado trabajo artesanal para aportar una estética natural y moderna a los equipos informáticos. Para responder a las necesidades de la comunidad, GIGABYTE presenta las últimas incorporaciones en elegante color negro a la serie PROJECT STEALTH, con las placas base X870 y B850 AORUS STEALTH. Al adoptar un diseño de conectores inversos, la placa base ofrece un aspecto limpio y sin cables, así como una experiencia de montaje más sencilla, lo que ofrece a creadores y jugadores más libertad para expresar su estilo.

GIGABYTE presenta más que una variedad de productos de nuevas tecnologías en CES 2026, visite GIGABYTE EVENT | CES 2026 para obtener más información. Para ver en persona todos los productos expuestos, visite el stand n.º 8519 de GIGABYTE en el pabellón norte LVCC durante el evento CES 2026 o participe en las sesiones para los medios y VIP en la sala Venetian, nivel 3, Lido 3004, 3005 y 3104.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853635/GIGABYTE.jpg

FUENTE GIGABYTE