GIGABYTE libère toute la puissance des processeurs AMD Ryzen™ 9000 X3D avec X3D Turbo Mode 2.0 activé par l'IA au CES 2026

TAIPEI, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du CES 2026, GIGABYTE libère tout le potentiel des processeurs AMD Ryzen™ 9000 Series X3D. Grâce à son mode X3D Turbo 2.0 exclusif, assisté par IA, GIGABYTE offre un réglage des performances en temps réel et adaptatif qui pousse les CPU X3D au-delà des limites traditionnelles. Construit comme une véritable fusion matériel-logiciel et entraîné avec des ensembles de données massifs du monde réel, X3D Turbo Mode 2.0 est entièrement optimisé et prêt pour les derniers processeurs Ryzen™ 9000 X3D, et ce dès maintenant.

GIGABYTE Unleashes the Full Power of X3D Enabled AMD Ryzen™ 9000 Series Processors with AI-powered X3D Turbo Mode 2.0 at CES 2026

La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, conçue pour les utilisateurs à la recherche de performances irréprochables, constitue le produit phare de cette avancée. Elle prend en charge les vitesses DDR5 jusqu'à 9000+ MT/s, ce qui permet d'obtenir une bande passante et une stabilité exceptionnelles pour la mémoire. Son architecture thermique avancée comprend la matrice thermique du CPU, qui réduit les températures du module de régulation de tension et du double taux de données jusqu'à 8,5°C, tandis que DDR Wind Blade XTREME abaisse les températures des modules jusqu'à 9°C. Afin de maintenir la fiabilité du stockage en cas de charge de travail élevée, le M.2 Thermal Guard XTREME réduit les températures des disques SSD jusqu'à 22°C, garantissant ainsi une vitesse et une endurance soutenues.

GIGABYTE élargit encore sa gamme avec de nouvelles options à conception moderne et intuitives pour les monteurs de PC. Le modèle X870E AERO X3D WOOD présente des textures chaleureuses en grain de bois, des tirettes en cuir raffinées et une fabrication détaillée pour procurer une esthétique naturelle et moderne aux configurations PC. Pour répondre aux besoins des clients, GIGABYTE présente les derniers ajouts noirs et élégants à la série PROJECT STEALTH, avec les cartes mères X870 et B850 AORUS STEALTH. En adoptant une disposition inversée des connecteurs, la carte mère offre un aspect visuel net et sans câble et une expérience d'assemblage plus facile, offrant aux créateurs et aux joueurs une plus grande liberté pour donner libre cours à leur style.

GIGABYTE présente plus d'une gamme de nouvelles technologies au CES 202 et nous vous invitons à nous rejoindre pour le GIGABYTE EVENT | CES 2026 pour plus de renseignements. Pour découvrir tous les produits présentés en personne, visitez le stand GIGABYTE #8519 au LVCC North Hall au cours du CES 2026 ou rejoignez les médias et les sessions VIP au Venetian Ballroom Level 3 Lido 3004, 3005, et 3104.

