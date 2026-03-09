Guangdong busca asumir mayores responsabilidades al inicio del período del 15.º Plan Quinquenal

Un reportero de la Agencia de Noticias Xinhua señaló que durante su inspección de Guangdong en noviembre de 2025, el presidente chino Xi Jinping dio orientaciones para la planificación científica de la provincia durante el período del 15.º Plan Quinquenal, alentando a Guangdong a asumir el liderazgo a nivel nacional, servir de ejemplo para el país y asumir mayores responsabilidades. El periodista preguntó sobre los planes de implementación de Guangdong. Huang Kunming expuso la visión de la provincia y las prioridades clave para el año en cuatro ámbitos: "fortalecer los dos pilares de la industria y la tecnología", "impulsar la reforma y la apertura manteniendo la línea de masas", "expandirse hacia las áreas a nivel de condado y el ámbito marítimo", y "dinamizar los dos principales motores de empresas y talento".

Huang Kunming afirmó que Guangdong ha promovido vigorosamente en los últimos años el fortalecimiento mutuo entre industria y tecnología, lo que ha llevado a la provincia a ocupar el primer lugar en capacidad de innovación regional durante nueve años consecutivos. Las nueve ciudades del interior del Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao registraron un aumento del 4,4 % en las importaciones y exportaciones de comercio exterior pese a los desafíos externos, mientras que la utilización efectiva de capital extranjero creció un 11,3 %. Los "productos fabricados en Guangdong" muestran un sólido desempeño tanto en China como en el extranjero, inyectando impulso al desarrollo de alta calidad de la provincia. A medida que Guangdong entra en una etapa crucial del período del 15.º Plan Quinquenal, busca fomentar más clústeres industriales valorados en cientos de miles de millones o incluso billones de yuanes en campos emergentes como el 6G, la economía de baja altitud, la inteligencia artificial incorporada y la tecnología cuántica. Huang Kunming extendió además una cordial invitación a los profesionales de los medios para visitar Guangdong, explorar sus fortalezas, disfrutar de su gastronomía y experimentar el encanto de la región de Lingnan.

Huang Kunming invitó proactivamente a periodistas de Macao a formular preguntas. Un reportero del Macau Global Chinese Business News preguntó qué mensaje tenía para la prensa de Macao. Huang Kunming señaló que, tras años de estrecha colaboración con Macao, las bases tanto de "hardware como de software" se han vuelto cada vez más maduras. Guangdong ofrece numerosas ventajas, importantes oportunidades y amplios espacios para el crecimiento. Dio la bienvenida a personas con visión de todos los sectores de Macao —especialmente a los jóvenes— para que acudan a Hengqin a iniciar o ampliar negocios o a trabajar.

En respuesta a una pregunta de un reportero del China Media Group, el gobernador Meng Fanli señaló que Guangdong posee el mayor sector manufacturero de China. Durante el período del 15.º Plan Quinquenal, la provincia priorizará acelerar el desarrollo de alta calidad del sector servicios como tarea clave para impulsar la modernización industrial y económica. El enfoque estará en "impulsar seis dimensiones clave y fomentar un sólido ecosistema industrial". Estas seis dimensiones son la integración, el desarrollo hacia segmentos de mayor valor añadido, la digitalización inteligente, el desarrollo verde, la internacionalización y la diversificación. Al mismo tiempo, la provincia cultivará un ecosistema industrial que respalde el crecimiento saludable y rápido del sector servicios, aumentará la inversión en industrias de servicios y construirá parques industriales de clase mundial junto con diversas plataformas y portadores tanto en línea como fuera de línea.

Durante la sesión interactiva de una hora y media, los periodistas plantearon repetidamente preguntas sobre temas de actualidad relacionados con el desarrollo de Guangdong. Los delegados respondieron de manera directa y franca, compartiendo sus experiencias en el cargo y exponiendo planes para el futuro, transmitiendo determinación y confianza para avanzar durante el período del 15.º Plan Quinquenal desde múltiples perspectivas.

