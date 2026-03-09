गुआंगदोंग 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की शुरुआत में अधिक जिम्मेदारियाँ निभाने का लक्ष्य रखता है

Guangdong Province

09 Mar, 2026, 15:23 IST

ग्वांगझोउ, चीन, 9 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- की दोपहर को गुआंगदोंग प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चौथे सत्र के दौरान एक खुली बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में 111 मीडिया संस्थानों के 277 पत्रकारों ने भाग लिया, जिनमें 61 विदेशी संगठन शामिल थे। पत्रकारों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे; जिन प्रतिनिधियों ने उत्तर दिए उनमें गुआंगदोंग प्रांतीय समिति के सीपीसी सचिव हुआंग कुनमिंग और गुआंगदोंग के गवर्नर मेंग फानली शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता गुआंगदोंग प्रांतीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष हुआंग चुपिंग ने की।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के एक पत्रकार ने उल्लेख किया कि नवंबर 2025 में गुआंगदोंग के निरीक्षण के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रांत की वैज्ञानिक योजना पर मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने गुआंगदोंग को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने, देश के लिए उदाहरण स्थापित करने और अधिक जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्रकार ने गुआंगदोंग की कार्यान्वयन योजनाओं के बारे में पूछा। हुआंग कुनमिंग ने वर्ष के लिए प्रांत की दृष्टि और प्रमुख प्राथमिकताओं को चार क्षेत्रों में रेखांकित किया: "उद्योग और प्रौद्योगिकी के दो स्तंभों को मजबूत करना", "जन-रेखा का पालन करते हुए सुधार और खुलेपन को आगे बढ़ाना", "काउंटी-स्तरीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्र में विस्तार करना", तथा "उद्यमों और प्रतिभा के दो प्रमुख प्रेरक तत्वों को सक्रिय करना।"

हुआंग कुनमिंग ने कहा कि हाल के वर्षों में गुआंगदोंग ने उद्योग और प्रौद्योगिकी के पारस्परिक सुदृढ़ीकरण को जोरदार ढंग से बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रांत लगातार नौ वर्षों से क्षेत्रीय नवाचार क्षमता में शीर्ष स्थान पर रहा है। गुआंगदोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया के नौ मुख्यभूमि शहरों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विदेशी व्यापार के आयात-निर्यात में 4.4% की वृद्धि हुई, जबकि विदेशी पूंजी के वास्तविक उपयोग में 11.3% की वृद्धि दर्ज की गई। "गुआंगदोंग में निर्मित उत्पाद" चीन और विदेशों दोनों में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रांत के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही गुआंगदोंग 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, वह 6G, निम्न-ऊंचाई अर्थव्यवस्था, एम्बॉडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सैकड़ों अरब या खरब युआन मूल्य के औद्योगिक क्लस्टरों को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। हुआंग कुनमिंग ने मीडिया पेशेवरों को गुआंगदोंग आने, इसकी ताकतों को देखने, इसके व्यंजनों का आनंद लेने और लिंगनान क्षेत्र के आकर्षण का अनुभव करने के लिए सादर आमंत्रित किया।

हुआंग कुनमिंग ने सक्रिय रूप से मकाओ के पत्रकारों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया मकाओ ग्लोबल चाइनीज़  ज़नेस न्यूज़ के एक पत्रकार ने पूछा कि मकाओ की प्रेस के लिए उनका क्या संदेश है। हुआंग कुनमिंग ने कहा कि वर्षों के घनिष्ठ सहयोग के बाद "हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर" दोनों आधार लगातार अधिक परिपक्व हो गए हैं। गुआंगदोंग अनेक लाभ, महत्वपूर्ण अवसर और विकास के व्यापक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने मकाओ के सभी क्षेत्रों के दूरदर्शी लोगों—विशेषकर युवाओं—का हेंगछिन में आकर व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने या काम करने के लिए स्वागत किया।

चाइना मीडिया ग्रुप के एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में गवर्नर मेंग फानली ने कहा कि गुआंगदोंग चीन का सबसे बड़ा विनिर्माण क्षेत्र रखता है। 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गुआंगदोंग औद्योगिक और आर्थिक उन्नयन को आगे बढ़ाने के लिए सेवा क्षेत्र के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को तेज करने को प्रमुख कार्य के रूप में प्राथमिकता देगा। ध्यान "छह प्रमुख आयामों को आगे बढ़ाने और एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने" पर होगा। ये छह आयाम हैं: एकीकरण, उच्च-स्तरीय उन्नयन, डिजिटल बुद्धिमत्ता, हरित विकास, अंतरराष्ट्रीयकरण और विविधीकरण। साथ ही, प्रांत सेवा क्षेत्रों की स्वस्थ और तीव्र वृद्धि का समर्थन करने वाला औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा, सेवा उद्योगों में निवेश बढ़ाएगा, और विविध ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्लेटफार्मों और माध्यमों के साथ विश्व-स्तरीय औद्योगिक पार्क बनाएगा।

डेढ़ घंटे की इस इंटरैक्टिव बैठक के दौरान पत्रकारों ने गुआंगदोंग के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बार-बार प्रश्न उठाए। प्रतिनिधियों ने सीधे और स्पष्ट रूप से उत्तर दिए, अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया, जिससे 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आगे बढ़ने के प्रति दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्त हुआ।

