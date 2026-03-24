Las "Historias de Guangdong" dentro y fuera de la cancha en la Asociación de Baloncesto de Guangdong

Los registros históricos muestran que ya a finales de la dinastía Qing (1644–1912), estudiantes universitarias en Guangdong practicaban baloncesto. Durante la República de China (1912–1949), escuelas como Pui Ching y Pui Ying en Guangzhou se convirtieron en impulsores clave del desarrollo de este deporte. Desde los partidos en canchas de tierra hasta el equipo Guangdong Tigers, once veces campeón de la CBA, y ahora la Guangdong B.A., el recorrido del baloncesto en la provincia ha generado innumerables momentos emblemáticos, integrándose gradualmente tanto en la vida urbana como rural y convirtiéndose en parte de la memoria colectiva y de la identidad cultural de Guangdong.

Ma Shuo, subdirector del Instituto de Industrias Culturales de la Academia de Ciencias Sociales de Guangdong, señaló:

"La Guangdong B.A. no es un fenómeno pasajero impulsado por el tráfico mediático. Es una nueva marca cultural (IP) que ha crecido de manera orgánica a partir de la larga tradición deportiva de Guangdong, su amplia base popular y su fuerte identidad urbana."

A comienzos del siglo XX, poco después de la introducción del baloncesto en Guangdong, el deporte se difundió rápidamente tanto en ciudades como en zonas rurales. El municipio de Shaxi, en Zhongshan, ganó el campeonato nacional de la "Village B.A." en 2023 y 2024. Guangzhou también vio surgir a Li Shaofen, una de las primeras jugadoras de la selección nacional femenina de la Nueva China, quien ayudó a Guangdong a conquistar el título femenino en los primeros Juegos Nacionales. Su encuentro casual con el académico Zhong Nanshan durante esos juegos se convirtió posteriormente en una historia muy conocida en los círculos deportivos.

En Dongguan, se fundó Guangdong Hongyuan, el primer club profesional de baloncesto gestionado de forma privada en China, junto con el primer pabellón a nivel de municipio construido conforme a los estándares de la CBA. En el primer Torneo Nacional de Baloncesto Campesino "Copa de la Cosecha" de 1984, el equipo masculino de Changping (Dongguan) y el equipo femenino de Jun'an (Shunde) ganaron respectivamente los títulos masculino y femenino, ofreciendo a muchos espectadores una imagen viva de la energía y vitalidad de las regiones pioneras en la reforma y apertura de China.

Esta edición de la Guangdong B.A. excluye explícitamente a jugadores profesionales, permitiendo que los llamados "reyes de las canchas de barrio" y "estrellas populares" de toda la provincia sean los protagonistas, uno de los principales atractivos del torneo. Según Du Feng, presidente de la Asociación de Baloncesto de Guangdong, los participantes tienen entre 16 y 40 años.

Ma Shuo añadió:

"Un evento deportivo puede convertirse en la sala de recepción de una ciudad, en un nuevo motor de consumo y en una ventana para mostrar la cultura, integrando de forma natural tradiciones diversas como la cultura cantonesa, teochew, hakka y la herencia de las regiones de emigración china."

Este enfoque permite que "ver un partido" se extienda naturalmente a "descubrir una ciudad".

La Guangdong B.A. contará con 125 partidos y se desarrollará hasta agosto. La Superliga de Fútbol de Guangdong comenzará a finales de abril, con 123 partidos programados durante los fines de semana hasta aproximadamente octubre. Durante ambas competiciones, Guangdong planea lanzar cupones gastronómicos y organizar actividades promocionales bajo el lema "Productos de Guangdong para el Mundo", con el objetivo de impulsar simultáneamente la vitalidad urbana y el entusiasmo deportivo.

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FUENTE Guangdong Province