Guangdong province: La 139.ª Feria de Cantón establece un nuevo récord de asistencia de compradores internacionales

El evento abarcó aproximadamente 1,55 millones de metros cuadrados y contó con 75.700 stands. Más de 32.000 expositores participaron en esta edición, incluidos alrededor de 3.900 expositores debutantes. Se exhibieron más de 4,65 millones de productos; los productos nuevos, ecológicos y con derechos de propiedad intelectual propios representaron el 23 %, 22 % y 25 % respectivamente, reflejando la orientación "nueva, verde e inteligente" de "Hecho en China" y "Hecho en Guangdong".

Durante la feria, los organizadores celebraron más de 600 eventos de lanzamiento de nuevos productos. El número de nuevos productos presentados aumentó un 27 %, mientras que los eventos relacionados con industrias emergentes del futuro crecieron un 30 %. La feria también mostró por primera vez escenarios impulsados por inteligencia artificial, incluyendo inspecciones robóticas de patrullaje y demostraciones de vuelo de drones.

En esta edición se establecieron nueve zonas especializadas de exhibición. La Fase I incluyó zonas dedicadas a drones de consumo, drones agrícolas, dispositivos inteligentes portátiles y tecnología de visualización. La Fase II presentó por primera vez zonas para productos domésticos de bambú y madera y vajillas, viviendas integradas e instalaciones al aire libre, así como accesorios de moda. La Fase III añadió una zona para tejidos funcionales y técnicos. Cerca de 670 empresas participaron en estas zonas especializadas, instalando más de 1.300 stands y destacando avances innovadores en distintos sectores industriales.

La provincia de Guangdong registró un sólido inicio del comercio exterior este año. En el primer trimestre, su volumen de importaciones y exportaciones, participación nacional, crecimiento incremental y tasa de contribución ocuparon el primer lugar en China. Las exportaciones alcanzaron los 1,53 billones de yuanes, un aumento del 14,3 %, mientras que las importaciones llegaron a 1,01 billones de yuanes, un incremento del 27,8 %. El crecimiento de las importaciones fue generalizado, liderado por los "tres tradicionales" —teléfonos móviles, computadoras y electrodomésticos— así como prendas de vestir y equipaje. Al mismo tiempo, la provincia impulsó sus "nuevos tres" productos: las exportaciones de impresoras 3D, drones y cámaras digitales crecieron un 136,9 %, 51,2 % y 60,2 % respectivamente. Estos productos de nuevas fuerzas productivas de calidad han ganado gran popularidad a nivel mundial. Las exportaciones de marcas propias aumentaron un 38 %, elevando su participación en el valor total de exportaciones de Guangdong al 26,6 % durante el primer trimestre.

Como una ventana fundamental de la apertura de China al mundo y un barómetro de su comercio exterior, la Feria de Cantón ha evolucionado junto con la economía china a lo largo de sus 70 años de historia. La exitosa conclusión de esta edición complementó el sólido comienzo del comercio exterior de Guangdong. Muchas empresas de Guangdong aprovecharon la plataforma de la Feria de Cantón para interactuar directamente con compradores globales y asegurar pedidos internacionales, ayudando a la provincia a mantener su primer puesto nacional en escala de comercio exterior. A su vez, el dinámico desarrollo de Guangdong continúa inyectando vitalidad a la Feria de Cantón. La sólida base industrial de esta importante provincia exportadora, junto con su completa cadena de suministro y sus innovadores productos y tecnologías, siguen sustentando la influencia global de la feria.

FUENTE Guangdong Province