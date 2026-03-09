Guangdong bertujuan memikul tanggung jawab yang lebih besar pada awal periode Rencana Lima Tahun ke-15

Seorang wartawan dari Kantor Berita Xinhua mencatat bahwa selama kunjungannya ke Guangdong pada November 2025, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan arahan mengenai perencanaan ilmiah provinsi tersebut untuk periode Rencana Lima Tahun ke-15, dengan mendorong Guangdong untuk memimpin secara nasional, menjadi contoh bagi negara, dan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Wartawan tersebut menanyakan rencana implementasi Guangdong. Huang Kunming memaparkan visi provinsi serta prioritas utama tahun ini dalam empat bidang: "memperkuat dua pilar utama industri dan teknologi", "mendorong reformasi dan keterbukaan sambil tetap berpegang pada garis massa", "memperluas pembangunan ke wilayah tingkat kabupaten dan ranah maritim", serta "menggerakkan dua motor utama yaitu perusahaan dan talenta."

Huang Kunming mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Guangdong telah secara kuat mendorong penguatan timbal balik antara industri dan teknologi, yang membuat provinsi tersebut menempati peringkat pertama dalam kemampuan inovasi regional selama sembilan tahun berturut-turut. Sembilan kota daratan di Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau mencatat peningkatan impor dan ekspor perdagangan luar negeri sebesar 4,4% meskipun menghadapi tekanan eksternal, sementara penggunaan aktual modal asing meningkat 11,3%. "Produk buatan Guangdong" menunjukkan kinerja yang kuat baik di seluruh Tiongkok maupun di luar negeri, memberikan dorongan bagi pembangunan berkualitas tinggi provinsi tersebut. Saat Guangdong memasuki tahap penting periode Rencana Lima Tahun ke-15, provinsi ini bertujuan membangun lebih banyak klaster industri bernilai ratusan miliar hingga triliunan yuan di bidang-bidang baru seperti 6G, ekonomi ketinggian rendah, kecerdasan buatan terwujud (embodied AI), dan teknologi kuantum. Huang Kunming juga menyampaikan undangan hangat kepada para profesional media untuk mengunjungi Guangdong, menjelajahi keunggulannya, menikmati kulinernya, serta merasakan pesona wilayah Lingnan.

Huang Kunming secara proaktif mengundang jurnalis dari Makau untuk mengajukan pertanyaan. Seorang wartawan dari Macau Global Chinese Business News menanyakan pesan apa yang ingin ia sampaikan kepada pers Makau. Huang Kunming mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun kerja sama erat dengan Makau, fondasi "perangkat keras dan perangkat lunak" telah menjadi semakin matang. Guangdong menawarkan banyak keunggulan, peluang besar, serta ruang pertumbuhan yang luas. Ia menyambut orang-orang berbakat dari berbagai sektor di Makau—terutama generasi muda—untuk datang ke Hengqin guna memulai atau mengembangkan usaha maupun bekerja.

Menanggapi pertanyaan dari seorang wartawan China Media Group, Gubernur Meng Fanli menyatakan bahwa Guangdong memiliki sektor manufaktur terbesar di Tiongkok. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-15, Guangdong akan memprioritaskan percepatan pembangunan berkualitas tinggi sektor jasa sebagai tugas utama dalam mendorong peningkatan industri dan ekonomi. Fokusnya adalah "memajukan enam dimensi utama dan membangun ekosistem industri yang kuat." Enam dimensi tersebut meliputi integrasi, peningkatan ke segmen bernilai tambah tinggi, kecerdasan digital, pembangunan hijau, internasionalisasi, dan diversifikasi. Pada saat yang sama, provinsi ini akan membangun ekosistem industri yang mendukung pertumbuhan sektor jasa yang sehat dan cepat, meningkatkan investasi dalam industri jasa, serta membangun kawasan industri kelas dunia bersama berbagai platform dan sarana daring maupun luring.

Dalam sesi interaktif selama satu setengah jam tersebut, para jurnalis berulang kali mengajukan pertanyaan mengenai isu-isu hangat terkait pembangunan Guangdong. Para delegasi menjawab secara langsung dan terbuka, berbagi pengalaman mereka selama menjabat serta memaparkan rencana masa depan, yang mencerminkan tekad dan keyakinan untuk terus maju selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 dari berbagai perspektif.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2928941/Guangdong_Province_meeting.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2928992/Guangdong_Province_Logo.jpg

SOURCE Guangdong Province