Pameran Kanton ke-139 mencetak rekor baru dalam jumlah kehadiran pembeli luar negeri

Acara ini mencakup area sekitar 1,55 juta meter persegi dengan 75.700 stan pameran. Lebih dari 32.000 peserta pameran berpartisipasi, termasuk sekitar 3.900 peserta yang mengikuti untuk pertama kalinya. Lebih dari 4,65 juta produk dipamerkan; produk baru, produk ramah lingkungan, dan produk dengan hak kekayaan intelektual independen masing-masing mencakup 23%, 22%, dan 25% dari total produk yang dipamerkan — mencerminkan arah "baru, hijau, dan cerdas" dari "Made in China" dan "Made in Guangdong".

Selama pameran berlangsung, penyelenggara mengadakan lebih dari 600 acara peluncuran produk baru. Jumlah produk baru yang diperkenalkan meningkat 27%, sementara jumlah acara yang berkaitan dengan industri masa depan yang sedang berkembang meningkat 30%. Pameran ini juga untuk pertama kalinya menampilkan skenario berbasis AI, termasuk inspeksi patroli robot dan demonstrasi penerbangan drone.

Sembilan zona pameran khusus baru dibentuk pada penyelenggaraan kali ini. Tahap I menampilkan zona untuk drone konsumen, drone pertanian, perangkat wearable pintar, dan teknologi display. Tahap II memperkenalkan zona untuk produk rumah tangga berbahan bambu dan kayu serta peralatan makan, hunian terpadu dan fasilitas luar ruang, serta aksesori tren. Tahap III menambahkan zona untuk kain fungsional dan teknis. Hampir 670 perusahaan berpartisipasi dalam zona-zona khusus ini dengan mendirikan lebih dari 1.300 stan, menampilkan perkembangan inovatif di berbagai industri.

Provinsi Guangdong memulai tahun ini dengan performa kuat di bidang perdagangan luar negeri. Pada kuartal pertama, volume impor dan ekspor, pangsa nasional, pertumbuhan inkremental, dan tingkat kontribusinya semuanya menempati peringkat pertama di Tiongkok. Nilai ekspor mencapai 1,53 triliun yuan, naik 14,3%, sementara impor mencapai 1,01 triliun yuan, naik 27,8%. Pertumbuhan impor terjadi secara luas, dipimpin oleh "tiga lama" — telepon genggam, komputer, dan peralatan rumah tangga — serta pakaian dan tas. Pada saat yang sama, provinsi ini juga mendorong perkembangan "tiga baru": ekspor printer 3D, drone, dan kamera digital masing-masing meningkat 136,9%, 51,2%, dan 60,2%. Produk-produk yang merepresentasikan kekuatan produktif berkualitas baru ini mendapat sambutan luas di pasar global. Ekspor merek milik sendiri meningkat 38%, sehingga pangsanya terhadap total nilai ekspor Guangdong pada kuartal pertama naik menjadi 26,6%.

Sebagai jendela penting keterbukaan Tiongkok dan barometer perdagangan luar negerinya, Pameran Kanton telah berkembang seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama lebih dari 70 tahun sejarahnya. Penutupan sukses penyelenggaraan kali ini melengkapi awal yang kuat Guangdong dalam perdagangan luar negeri. Banyak perusahaan Guangdong memanfaatkan platform Pameran Kanton untuk berinteraksi langsung dengan pembeli global dan memperoleh pesanan internasional, membantu Guangdong mempertahankan posisi teratas nasional dalam skala perdagangan luar negeri. Sebaliknya, perkembangan pesat Guangdong juga terus menyuntikkan vitalitas ke dalam Pameran Kanton. Basis industri yang kuat, rantai pasok yang lengkap, serta produk dan teknologi inovatif dari provinsi perdagangan utama ini terus menopang pengaruh global pameran tersebut.

SOURCE Guangdong Province