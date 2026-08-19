Guide lanza MobIR 3.0, llevando la termografía de calidad profesional a los smartphones

WUHAN, China, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, líder mundial en tecnología de imágenes térmicas por infrarrojos, ha anunciado el lanzamiento de MobIR 3.0, una cámara térmica de doble visión de nueva generación compatible con smartphones iOS y Android. Con tecnología de imagen ApexVision Ultra-Clarity (NETD ≤ 15 mK) de Guide, MobIR 3.0 capta sutiles diferencias de temperatura y detalles precisos. Su función de visión dual ayuda a los usuarios a localizar rápidamente los puntos críticos, mientras que el asistente de IA integrado ofrece orientación inteligente para una experiencia de inspección de última generación. Al combinar capacidades de imágenes térmicas de nivel profesional con la portabilidad de un smartphone, MobIR 3.0 permite realizar inspecciones más rápidas, inteligentes y eficientes en cualquier momento y lugar.

Cámara térmica MobIR 3.0 para smartphone de Guide

La serie MobIR 3.0 incluye tres modelos, todos ellos equipados con tecnología de superresolución en tiempo real para mejorar la nitidez de las imágenes térmicas y revelar más detalles:

ES2+ Dual-Vision: 256×192 mejorado a 512×384 , con una cámara de luz visible de 800×600.

256×192 mejorado a , con una cámara de luz visible de 800×600. ES2 Single-Vision: 256×192 mejorado a 512×384 .

256×192 mejorado a . ES1 Single-Vision: 120×90 mejorado a 480×360.

Entre las características principales de MobIR 3.0 se incluyen:

Imágenes de ultra nitidez: La tecnología ApexVision de Guide ofrece un NETD de ≤15 mK y es capaz de visualizar variaciones de temperatura tan sutiles como 0,015 °C e identificar posibles anomalías térmicas.

La tecnología ApexVision de Guide ofrece un y es capaz de visualizar variaciones de temperatura tan sutiles como e identificar posibles anomalías térmicas. Fusión de visión dual: El modelo ES2+ combina imágenes térmicas y visibles sincronizadas con los modos de imagen IR, VIS, PIP y MIF , lo que facilita la localización del problema.

El modelo ES2+ combina imágenes térmicas y visibles sincronizadas con los , lo que facilita la localización del problema. Listo para conectar y usar (Plug-and-Play): Compatible con USB-C en smartphones iOS y Android , lo que permite el acceso directo a imágenes térmicas sin limitaciones de dispositivo, mientras que su arranque en 5 segundos permite a los usuarios realizar inspecciones rápidamente.

, lo que permite el acceso directo a imágenes térmicas sin limitaciones de dispositivo, mientras que su permite a los usuarios realizar inspecciones rápidamente. Rendimiento de inspección profesional: Rango de medición de temperatura de -20 °C a 550 °C líder en su clase; precisión de ±2 °C (comparable a las cámaras térmicas portátiles profesionales) y campo de visión amplio de 56° × 42° (permite inspeccionar rápidamente objetivos de gran tamaño), ideales para inspección de edificios y sistemas de climatización, resolución de averías eléctricas, diagnóstico de vehículos, inspección de placas de circuito impreso (PCBA) y aplicaciones al aire libre.

líder en su clase; (comparable a las cámaras térmicas portátiles profesionales) y (permite inspeccionar rápidamente objetivos de gran tamaño), ideales para inspección de edificios y sistemas de climatización, resolución de averías eléctricas, diagnóstico de vehículos, inspección de placas de circuito impreso (PCBA) y aplicaciones al aire libre. Diseño resistente: La carcasa metálica de grado aeroespacial con certificación de resistencia a caídas de hasta 2 metros y la protección con clasificación IP54 contra el polvo y el agua garantizan su durabilidad en entornos de inspección exigentes.

Gracias a la aplicación FocusIR, MobIR 3.0 convierte un smartphone en una estación de trabajo móvil de para imágenes térmicas, ofreciendo herramientas profesionales de captura de imágenes, medición de temperatura, análisis y gestión del flujo de trabajo. El asistente de IA multilingüe integrado ofrece instrucciones paso a paso para la inspección, lo que ayuda tanto a los usuarios noveles como a los profesionales con experiencia a trabajar de forma más eficiente.

MobIR 3.0 refleja el compromiso de Guide con la democratización de la tecnología profesional de imagen térmica. Al combinar la precisión de nivel industrial con la movilidad y la facilidad de uso propias de un smartphone, la nueva serie hace que la inspección térmica de alto rendimiento resulte más portátil, accesible y práctica para los diagnósticos diarios in situ, reduciendo así la brecha entre las capacidades profesionales de la tecnología infrarroja y su aplicación generalizada.

Para obtener más información sobre el producto, visite: https://www.guideir.com/products/mobile-accessories

FUENTE Guide