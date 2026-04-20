Guide establece un nuevo estándar en termografía industrial en la Feria de Hannover Messe 2026

HANNOVER, Alemania, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de abril se inauguró oficialmente la Feria de Hannover Messe 2026 en el recinto ferial de Hannover, en Alemania. En el pabellón 27, stand H11, Guide presentó su línea completa de herramientas de termografía y soluciones integradas de IoT. El stand atrajo a una gran cantidad de visitantes profesionales y expertos del sector de todo el mundo para mantener debates en profundidad y conocer la tecnología de imagen térmica de última generación, ApexVision. Su potente rendimiento en la obtención de imágenes por infrarrojos recibió comentarios muy positivos.

Sea testigo de la era de la ultra nitidez: ApexVision impulsa las aplicaciones industriales

Gracias al nuevo detector ApexCore S1 (NETD < 15 mK), ApexVision capta con precisión las diferencias de temperatura más sutiles y los detalles más finos, lo que mejora de manera significativa la calidad de la imagen. La plataforma de alto rendimiento Nexus 1.0 (potencia de procesamiento 3 veces mayor) permite la captura dinámica a alta velocidad de fotogramas y la medición confiable de la temperatura en tiempo real, lo que garantiza una medición precisa de objetivos en movimiento sin latencia. El algoritmo All-Scenario 1.0 integra la mejora de detalles, la eliminación de ruido con preservación de bordes y la adaptación al entorno, lo que garantiza imágenes estables de alta definición en entornos complejos.

La demostración en vivo de ApexVision causó una gran impresión entre los visitantes, muchos de los cuales comentaron que abordaba de manera eficaz los principales desafíos de la medición de temperatura industrialy establecía un nuevo punto de referencia para el sector. Esta tecnología se ha integrado en toda la línea de productos térmicos de Guide, lo que permite obtener imágenes de gran nitidez y alta precisión para aplicaciones en los sectores de la energía, la fabricación, la metalurgia, la petroquímica, la lucha contra incendios, la inspección de edificios, la medicina y la investigación científica.

ApexVision lleva las cámaras térmicas a un nuevo nivel

En la exposición, se presentaron las principales cámaras térmicas, entre las que se incluyen las series E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S y PF210S. Gracias a las potentes funciones de optimización de imagen de ApexVision, toda la línea ofrece de forma constante imágenes térmicas más nítidas y mediciones de temperatura más precisas, tanto en entornos complejos como en condiciones de temperatura extrema, a la vez que mantiene un rendimiento confiable en cualquier situación. Estos productos se convirtieron rápidamente en los protagonistas de la feria.

Soluciones inteligentes e integradas de IoT

En el área de soluciones integradas de IoT, se exhibieron las series de cámaras domo de espectro dual, cámaras bala de espectro dual y las cámaras térmicas fijas NC200, que integran imágenes térmicas, luz visible y analítica inteligente. Estos dispositivos permiten el monitoreo continuo de temperatura, la detección de puntos calientes y la alerta temprana, lo que los hace ideales para aplicaciones en servicios eléctricos, instalaciones industriales, seguridad, centros de datos, energías renovables y almacenes logísticos.

La exhibición representó una muestra integral de los productos de termografía de última generación de Guide, los cuales obtuvieron el reconocimiento de los profesionales del sector. Como proveedor mundial de productos de imagen térmica por infrarrojos, Guide mantiene su compromiso de ofrecer soluciones de imagen térmica y de alerta temprana más claras y confiables para industrias de todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://www.guideir.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960246/Guide_Hannover_Messe_2026.jpg

FUENTE Guide