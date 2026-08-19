Guide Lancar MobIR 3.0, Bawa Pengimejan Terma Bertaraf Profesional ke Telefon Pintar

WUHAN, China, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Guide, peneraju global dalam teknologi pengimejan terma inframerah, mengumumkan pelancaran MobIR 3.0, kamera terma dwipenglihatan generasi baharu yang serasi dengan telefon pintar iOS dan Android. Dikuasakan oleh Teknologi Pengimejan Ultra Jelas ApexVision (NETD≤15mK) daripada Guide, MobIR 3.0 mampu menangkap perbezaan suhu yang kecil dan perincian halus. Keupayaan dwipenglihatan membantu pengguna mengesan lokasi titik panas dengan pantas, manakala AI Assistant terbina dalam menyediakan panduan pintar bagi menawarkan pengalaman pemeriksaan tahap seterusnya. Dengan menggabungkan keupayaan pengimejan terma bertaraf profesional dan kemudahalihan telefon pintar, MobIR 3.0 membolehkan pemeriksaan dilakukan dengan lebih pantas, pintar dan cekap pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Guide MobIR 3.0 Thermal Camera for Smartphone

Siri MobIR 3.0 merangkumi tiga model, yang kesemuanya dilengkapi teknologi Real Time Super Resolution untuk meningkatkan kejelasan imej terma dan menampilkan lebih banyak perincian:

ES2+ Dual-Vision: 256×192 dipertingkat kepada 512×384 , dengan kamera cahaya tampak 800×600.

256×192 dipertingkat kepada , dengan kamera cahaya tampak 800×600. ES2 Single-Vision: 256×192 dipertingkat kepada 512×384 .

256×192 dipertingkat kepada . ES1 Single-Vision: 120×90 dipertingkat kepada 480×360.

Ciri-ciri utama MobIR 3.0 termasuk:

Pengimejan Ultra Jelas : Teknologi ApexVision Guide menawarkan NETD ≤15mK dan mampu memvisualisasikan variasi suhu sekecil 0.015°C dan mengenal pasti kemungkinan anomali terma.

: Teknologi ApexVision Guide menawarkan dan mampu memvisualisasikan variasi suhu sekecil dan mengenal pasti kemungkinan anomali terma. Gabungan Dwipenglihatan : Model ES2+ menggabungkan pengimejan terma dan pengimejan cahaya tampak yang disegerakkan dengan mod imej IR, VIS, PIP dan MIF , sekali gus memudahkan lokasi masalah dikenal pasti.

: Model ES2+ menggabungkan pengimejan terma dan pengimejan cahaya tampak yang disegerakkan dengan , sekali gus memudahkan lokasi masalah dikenal pasti. Pasang dan Guna : Keserasian USB-C merentasi telefon pintar iOS dan Android membolehkan akses terus kepada pengimejan terma tanpa batasan peranti, manakala masa permulaan lima saat membolehkan pengguna menjalankan pemeriksaan dengan pantas.

: membolehkan akses terus kepada pengimejan terma tanpa batasan peranti, manakala membolehkan pengguna menjalankan pemeriksaan dengan pantas. Prestasi Pemeriksaan Profesional : Julat pengukuran suhu -20°C hingga 550°C yang menerajui kelasnya, ketepatan ±2°C (setanding dengan kamera terma pegang tangan profesional) serta medan pandangan luas 56° × 42° (untuk pemeriksaan pantas terhadap sasaran berskala lebih besar) menyokong pemeriksaan bangunan dan HVAC, penyelesaian masalah elektrik, diagnostik automotif, pemeriksaan PCBA serta aplikasi luar.

: yang menerajui kelasnya, (setanding dengan kamera terma pegang tangan profesional) serta (untuk pemeriksaan pantas terhadap sasaran berskala lebih besar) menyokong pemeriksaan bangunan dan HVAC, penyelesaian masalah elektrik, diagnostik automotif, pemeriksaan PCBA serta aplikasi luar. Reka Bentuk Lasak: Perumah logam bertaraf aeroangkasa, ketahanan jatuhan dari ketinggian dua meter dan perlindungan bertaraf IP54 terhadap habuk dan air memberikan ketahanan untuk persekitaran pemeriksaan yang mencabar.

Dikuasakan oleh FocusIR App, MobIR 3.0 mentransformasikan telefon pintar menjadi stesen kerja pengimejan terma mudah alih, dengan menyediakan peralatan pengimejan profesional, pengukuran suhu, analisis dan aliran kerja. AI Assistant berbilang bahasa terbina dalam menawarkan panduan pemeriksaan langkah demi langkah, sekali gus membantu pengguna kali pertama mahupun profesional berpengalaman bekerja dengan lebih cekap.

MobIR 3.0 mencerminkan komitmen Guide untuk mendemokrasikan teknologi pengimejan terma profesional. Dengan mengintegrasikan ketepatan bertaraf industri dengan mobiliti berasaskan telefon pintar dan kemudahan penggunaan, siri baharu ini menjadikan pemeriksaan terma berprestasi tinggi lebih mudah dibawa, mudah diakses dan praktikal untuk diagnostik harian di lokasi, sekali gus merapatkan jurang antara keupayaan inframerah profesional dengan penggunaan secara meluas.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk, sila layari https://www.guideir.com/products/mobile-accessories

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