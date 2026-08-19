Guide lanza MobIR 3.0, que lleva la termografía de calidad profesional a los smartphones

WUHAN, China, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, líder mundial en tecnología de imágenes térmicas infrarrojas, ha dado a conocer el lanzamiento de MobIR 3.0, una cámara térmica de doble visión de nueva generación que es compatible con smartphones iOS y Android. Gracias a la tecnología de imágenes de ultraclaridad ApexVision (NETD≤15mK) de Guide, MobIR 3.0 captura sutiles diferencias de temperatura y detalles precisos. Su capacidad de doble visión sirve para permitir a los usuarios localizar rápidamente puntos calientes, al mismo tiempo que un asistente de IA integrado proporciona orientación inteligente para conseguir disfrutar de una experiencia de inspección superior. Al combinar capacidades de imágenes térmicas de nivel profesional con la portabilidad de un smartphone, MobIR 3.0 permite alcanzar inspecciones más rápidas, inteligentes y eficientes en cualquier momento y lugar.

Guide MobIR 3.0 Thermal Camera for Smartphone

La serie MobIR 3.0 incluye tres modelos, todos equipados con tecnología de superresolución en tiempo real para mejorar la claridad de la imagen térmica y revelar más detalles:

ES2+ Dual-Vision: 256×192 mejorado a 512×384 , con una cámara de luz visible de 800×600.

256×192 mejorado a , con una cámara de luz visible de 800×600. ES2 Single-Vision: 256×192 mejorado a 512×384 .

256×192 mejorado a . ES1 Single-Vision: 120×90 mejorado a 480×360.

Entre las principales características de MobIR 3.0 se incluyen:

Imágenes de ultra alta claridad: La tecnología ApexVision de Guide ofrece un NETD de ≤15 mK y permite visualizar variaciones de temperatura sutiles de hasta 0,015°C , identificando posibles anomalías térmicas.

La tecnología ApexVision de Guide ofrece un y permite visualizar variaciones de temperatura sutiles de hasta , identificando posibles anomalías térmicas. Fusión de doble visión: El modelo ES2+ combina imágenes térmicas y visibles sincronizadas con modos de imagen IR, VIS, PIP y MIF , facilitando la localización del problema.

El modelo ES2+ combina imágenes térmicas y visibles sincronizadas con , facilitando la localización del problema. Plug-and-Play: Compatible con smartphones iOS y Android mediante USB-C , permite el acceso directo a imágenes térmicas sin limitaciones de dispositivo, y un arranque en 5 segundos para una inspección rápida.

, permite el acceso directo a imágenes térmicas sin limitaciones de dispositivo, y un para una inspección rápida. Rendimiento de inspección profesional: Rango de medición de temperatura líder en su clase de -20°C a 550°C , precisión de ±2°C (comparable a cámaras térmicas portátiles profesionales) y un amplio campo de visión de 56° × 42° (para inspeccionar rápidamente objetivos de gran tamaño). Ideal para inspección de edificios y sistemas HVAC, resolución de problemas eléctricos, diagnóstico de automoción, inspección de PCBA y aplicaciones en exteriores.

, (comparable a cámaras térmicas portátiles profesionales) y (para inspeccionar rápidamente objetivos de gran tamaño). Ideal para inspección de edificios y sistemas HVAC, resolución de problemas eléctricos, diagnóstico de automoción, inspección de PCBA y aplicaciones en exteriores. Diseño robusto: Una carcasa metálica de grado aeroespacial, resistencia a caídas de 2 metros y protección con clasificación IP54 contra polvo y agua proporcionan durabilidad para entornos de inspección exigentes.

Impulsado por medio de la aplicación FocusIR, MobIR 3.0 transforma un teléfono inteligente en una estación de trabajo móvil de imágenes térmicas, y logra proporcionar herramientas profesionales para conseguir imágenes, medir la temperatura y llevar a cabo el análisis y la gestión del flujo de trabajo. Un asistente de IA multilingüe integrado proporciona instrucciones de inspección paso a paso, lo que ayuda tanto a usuarios principiantes como a profesionales experimentados a trabajar de forma más eficiente.

MobIR 3.0 refleja el compromiso de Guide con la democratización de la tecnología de imágenes térmicas profesionales. Gracias a la integración de la precisión de nivel industrial con la movilidad y la facilidad de uso de los teléfonos inteligentes, la nueva serie hace que la inspección térmica de alto rendimiento sea más portátil, accesible y práctica para el diagnóstico diario in situ, consiguiendo así cerrar la brecha entre las capacidades infrarrojas profesionales y su amplia aplicación.

Si desea más información acerca de los productos visite: https://www.guideir.com/products/mobile-accessories