Guide เปิดตัว MobIR 3.0 ยกระดับเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนระดับมืออาชีพสู่สมาร์ทโฟน

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Guide

19 Aug, 2026, 15:00 CST

อู่ฮั่น, ประเทศจีน, 19 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Guide ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ประกาศเปิดตัว MobIR 3.0 กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบ Dual-Vision รุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน iOS และ Android ด้วยเทคโนโลยี ApexVision Ultra-Clarity Imaging Technology (NETD≤15mK) ของ Guide ทำให้ MobIR 3.0 สามารถจับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนและรายละเอียดขนาดเล็กได้ ความสามารถด้าน Dual-Vision ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาจุดที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ AI Assistant ในตัวช่วยให้คำแนะนำอัจฉริยะเพื่อยกระดับประสบการณ์การตรวจสอบ ด้วยการผสานความสามารถด้านการถ่ายภาพความร้อนระดับมืออาชีพเข้ากับความสะดวกในการพกพาของสมาร์ทโฟน MobIR 3.0 ช่วยให้การตรวจสอบรวดเร็ว ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

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กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับสมาร์ทโฟน Guide MobIR 3.0
กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับสมาร์ทโฟน Guide MobIR 3.0

MobIR 3.0 series ประกอบด้วย 3 รุ่น โดยทุกรุ่นมาพร้อมเทคโนโลยี Real Time Super Resolution เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพความร้อนและเผยให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้น:

  • ES2+ Dual-Vision: 256×192 เพิ่มความละเอียดเป็น 512×384 พร้อมกล้องแสงที่มองเห็นได้ความละเอียด 800×600
  • ES2 Single-Vision: 256×192 เพิ่มความละเอียดเป็น 512×384
  • ES1 Single-Vision: 120×90 เพิ่มความละเอียดเป็น 480×360

คุณสมบัติเด่นของ MobIR 3.0 ประกอบด้วย:

  • ภาพถ่ายคมชัดระดับอัลตร้า: เทคโนโลยี ApexVision ของ Guide มอบค่า NETD ≤15mK  และสามารถแสดงความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนเพียง 0.015°C พร้อมระบุความผิดปกติทางความร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ผสานรวม Dual-Vision: รุ่น ES2+ ผสานภาพความร้อนและภาพที่มองเห็นได้แบบซิงโครไนซ์ พร้อมโหมดภาพ IR, VIS, PIP และ MIF ช่วยให้ระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
  • ใช้งานได้ทันที: รองรับ USB-C บนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ช่วยให้เข้าถึงการถ่ายภาพความร้อนได้โดยตรงโดยไม่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ พร้อมเวลาเริ่มต้นใช้งานเพียง 5 วินาที ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • ประสิทธิภาพการตรวจจับระดับมืออาชีพ: ช่วงการวัดอุณหภูมิระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมตั้งแต่ -20°C ถึง 550°C ความแม่นยำ ±2°C (เทียบเคียงกับกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบมือถือระดับมืออาชีพ) และมุมมองกว้าง 56° × 42° รองรับการตรวจสอบอาคารและระบบ HVAC การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า การวินิจฉัยยานยนต์ การตรวจสอบ PCBA และการใช้งานกลางแจ้ง
  • ดีไซน์ทนทาน: ตัวเครื่องโลหะเกรดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รองรับการตกจากความสูง 2 เมตร และมีการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP54 มอบความทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมการตรวจสอบที่ต้องการความสมบุกสมบัน

ด้วย FocusIR App ทำให้ MobIR 3.0 เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเวิร์กสเตชันถ่ายภาพความร้อนแบบเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือสำหรับการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ การวัดอุณหภูมิ การวิเคราะห์ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ AI Assistant หลายภาษาในตัวยังให้คำแนะนำการตรวจสอบทีละขั้นตอน ช่วยให้ทั้งผู้ใช้ครั้งแรกและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

MobIR 3.0 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Guide
ในการทำให้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนระดับมืออาชีพเข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความแม่นยำระดับอุตสาหกรรมเข้ากับความคล่องตัวและใช้งานง่ายของสมาร์ทโฟน ซีรีส์รุ่นใหม่นี้ทำให้การตรวจสอบความร้อนประสิทธิภาพสูงมีความคล่องตัว เข้าถึงได้ และใช้งานได้จริงมากขึ้นสำหรับการวินิจฉัยหน้างานในชีวิตประจำวัน ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความสามารถด้านอินฟราเรดระดับมืออาชีพกับการใช้งานในวงกว้าง

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.guideir.com/products/mobile-accessories

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