Guidepoint lanza MCP en Claude, que incorpora información de expertos de confianza en flujos de trabajo de investigación impulsados por IA

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Guidepoint, pionero mundial en acceso a información experta, anunció el lanzamiento de su servidor de protocolo de contexto modelo (MCP) con Claude de Anthropic. Los equipos de investigación ahora pueden incorporar conocimientos confiables de la biblioteca de Guidepoint de más de 100.000 transcripciones de entrevistas con expertos directamente en sus flujos de trabajo de investigación habilitados para IA, con cada información atribuida y vinculada a su fuente en Guidepoint360.

Información de expertos de 100.000 transcripciones ahora disponibles en Claude. (PRNewsfoto/Guidepoint)

Guidepoint MCP se basa en su biblioteca patentada de información experta creada por un equipo de más de 300 especialistas en contenido de Guidepoint y el 100 % de cumplimiento revisado según los estándares institucionales. El conjunto de datos en continua expansión respalda tanto la profunda diligencia a nivel de empresa como la amplia investigación temática en todos los sectores y regiones. Esta base de datos cuenta con más de 5.000 nuevas transcripciones que se añaden cada mes, lo que la vuelve una base única y poderosa para investigación habilitada por IA que solo se fortalece con el tiempo.

"Nuestros clientes dependen de Guidepoint para obtener información experta en la que puedan confiar", afirmó Albert Sebag, fundador y director ejecutivo de Guidepoint. "Guidepoint MCP les permite combinar nuestra biblioteca de expertos de fuentes rigurosas con el razonamiento avanzado y las capacidades agénticas de Claude. El resultado es un flujo de trabajo de investigación que es más rápido, más completo y más potente que cualquier otro disponible de la historia".

Lo que eso significa en la práctica afecta a todos los segmentos de clientes. Un inversor en atención médica que se prepara para una llamada de ganancias puede revelar perspectivas de médicos expertos sobre una clase de medicamentos en cuestión de minutos, con todas las fuentes citadas y auditables. Un analista de capital privado que realiza diligencias en una empresa con información pública limitada puede recurrir a las entrevistas propias de Guidepoint para ganar confianza más rápido de lo que permite cualquier proceso de investigación tradicional. Un equipo de consultoría que analiza un nuevo mercado puede sondear a operadores, exejecutivos y socios de canal en todas las regiones en una sola búsqueda y sacar a la luz realidades sobre el terreno que la investigación de escritorio tradicional por sí sola no tiene en cuenta.

Las principales ventajas de Guidepoint MCP son:

Incorporación fluida de IA. Habilitar nuevos flujos de trabajo de investigación que combinen el conocimiento experto propio con toda la potencia de la IA.

Habilitar nuevos flujos de trabajo de investigación que combinen el conocimiento experto propio con toda la potencia de la IA. Atribución de fuente completa. Cada respuesta se remonta a la transcripción de la fuente en Guidepoint360, con un registro de auditoría completo.

Cada respuesta se remonta a la transcripción de la fuente en Guidepoint360, con un registro de auditoría completo. Diseñada para el cumplimiento. Todo el contenido se revisa según el cumplimiento y se puede configurar según los controles específicos del cliente, incluidas las listas prohibidas y las restricciones de temas.

Todo el contenido se revisa según el cumplimiento y se puede configurar según los controles específicos del cliente, incluidas las listas prohibidas y las restricciones de temas. Conjunto de datos compuestos. Una base que solo se fortalece con el tiempo con más de 100.000 transcripciones disponibles ahora y más de 5.000 que se añaden cada mes.

El lanzamiento de hoy en Claude marca solo el comienzo de la disponibilidad de Guidepoint en otras plataformas. Se planean conexiones adicionales en asociación con otras plataformas líderes para garantizar que los clientes tengan acceso a información experta de confianza en todo su proceso de investigación.

Guidepoint MCP ya está disponible en Claude. Para obtener más información o solicitar acceso, envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de Guidepoint

Guidepoint ofrece acceso en tiempo real a información de expertos, al combinar la experiencia humana con herramientas de investigación impulsadas por IA para ofrecer inteligencia a escala. Guidepoint está respaldada por una red mundial de más de 1,8 millones de expertos en la materia y equipa a inversores institucionales, empresas de consultoría y corporaciones con el contexto que necesitan en empresas, mercados y tendencias. A través de flujos de trabajo en vivo, asíncronos y auténticos, Guidepoint incorpora el conocimiento experto directamente en la toma de decisiones, para convertir las respuestas en acción cuando el tiempo es más importante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973256/Guidepoint_Expert_insights_from_100k_transcripts_now_available_in_Claude.jpg

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FUENTE Guidepoint