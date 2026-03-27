La biblioteca Guidepoint supera las 100.000 transcripciones, ampliando el acceso en tiempo real al conocimiento experto

Entrevistas con expertos de alta calidad ahora son accesibles a escala a través de MCP y están integradas en los flujos de trabajo de los clientes.

NUEVA YORK, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint anunció hoy que su biblioteca de transcripciones ha superado las 100.000 entrevistas con expertos, lo que amplía la profundidad y el alcance de sus conocimientos patentados. Se puede acceder a todo el conjunto de datos de inmediato a través AskGP en la Guidepoint360 o mediante la integración de MCP en las plataformas empresariales de IA, lo que permite a los equipos aprovechar el conocimiento experto junto con los datos internos en tiempo real.

El hito refleja un enfoque bien pensado que combina la calidad de grado institucional con el volumen necesario para el trabajo de toma de decisiones críticas. Guidepoint agrega más de 5.000 transcripciones mensuales, lo que crea una base de conocimientos en continua evolución que respalda tanto el análisis profundo de una sola empresa como la investigación temática oportuna en empresas públicas y privadas de todo el mundo.

Diseñado para ofrecer profundidad, calidad y velocidad

El equipo de contenido dedicado de Guidepoint, compuesto por más de 300 personas, ofrece información para la toma de decisiones en los flujos de trabajo de inversión, consultoría y estrategia corporativa:

Profundidad de una sola empresa : múltiples perspectivas de expertos por empresa crean un contexto en capas a lo largo del tiempo





: múltiples perspectivas de expertos por empresa crean un contexto en capas a lo largo del tiempo Perspectiva global : expansión en EE. UU., EMEA y APAC para abarcar mercados desarrollados y emergentes





: expansión en EE. UU., EMEA y APAC para abarcar mercados desarrollados y emergentes Mercados públicos y privados : conocimiento integrado de la renta variable y el crédito, incluidas las empresas privadas de difícil acceso





: conocimiento integrado de la renta variable y el crédito, incluidas las empresas privadas de difícil acceso Eventos en vivo : se organizan más de 1.400 teleconferencias cada mes, junto con mesas de debate y conferencias, que ofrecen una rápida captura de opiniones de expertos sobre noticias de última hora, interrupciones del mercado y puntos de inflexión





: se organizan más de 1.400 teleconferencias cada mes, junto con mesas de debate y conferencias, que ofrecen una rápida captura de opiniones de expertos sobre noticias de última hora, interrupciones del mercado y puntos de inflexión El mejor cumplimiento de su clase: entrevistas confiables con expertos verificados, cumplimiento revisado al 100 %, con texto directamente citado de la fuente.

La biblioteca de Guidepoint se integra directamente en la forma en que los equipos ya operan, lo que permite a los clientes buscar y sintetizar información de expertos en tiempo real, con cada respuesta vinculada a las transcripciones originales. El resultado es un análisis rápido y defendible, que convierte las conversaciones en inteligencia lista para la toma de decisiones en horas, no en días.

Disponibilidad

La Biblioteca Guidepoint ya está disponible a través de Guidepoint360, acceso API directo al cliente e integración MCP en plataformas empresariales de IA.

Para obtener más información o solicitar acceso, contáctenos al correo [email protected] o comuníquese con su representante de Guidepoint.

Acerca de Guidepoint

Guidepoint proporciona acceso en tiempo real al conocimiento de expertos, al combinar la experiencia humana con herramientas de investigación impulsadas por IA para ofrecer información a escala. Respaldado por una red mundial de más de 1,75 millones de expertos en la materia, Guidepoint equipa a inversionistas institucionales, empresas de consultoría y corporaciones con el contexto que necesitan en cualquier empresa, mercado o tendencia. A través de flujos de trabajo en vivo, asíncronos y auténticos, Guidepoint incorpora el conocimiento experto directamente en la toma de decisiones, para convertir las respuestas en acción cuando el tiempo es más importante.

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FUENTE Guidepoint