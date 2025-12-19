HCLTech adquirirá el negocio de soluciones de telecomunicaciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE) para reforzar aún más sus propuestas de ingeniería y redes basadas en IA para proveedores de servicios de comunicación a nivel mundial

Esta adquisión amplía la oferta de HCLTech en materia de ingeniería, IA y soluciones nativas de la nube para el sector de las telecomunicaciones

NUEVA YORK y NOIDA, India, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech, una empresa tecnológica líder a nivel mundial, firmó hoy un acuerdo para adquirir el negocio de soluciones de telecomunicaciones de HPE, lo que reforzará aún más su posición de liderazgo en el mercado del sector de las telecomunicaciones.

Tras una transacción anterior con HPE en 2024, HCLTech, a través de este nuevo acuerdo de adquisición, obtendrá aún más propiedad intelectual líder en el sector, talento en ingeniería de productos y en investigación y desarrollo, y relaciones con clientes con los principales proveedores de servicios de comunicación (CSP) a nivel mundial. Telco Solutions da soporte a más de mil millones de dispositivos a través de sus soluciones, en más de 200 implementaciones en todo el mundo. Permite sistemas de soporte de operaciones (OSS), servidores de suscriptores domésticos (HSS) y gestión de datos de suscriptores 5G (SDM), con automatización de red de bucle cerrado avanzada basada en IA para una monetización fluida de la red.

Telco Solutions anteriormente formó parte del Grupo de Tecnología de Comunicaciones (CTG) de HPE, del que HCLTech adquirió ciertos activos en 2024. La cartera que CTG adquirió anteriormente abarca sistemas de soporte empresarial (BSS), aplicaciones de red, migración de servicios a la nube e inteligencia de datos, se ha integrado con éxito y ahora está creciendo.

HCLTech aprovechará esta mayor capacidad para acelerar la transformación de la red, la red como servicio (NaaS) y las redes autónomas basadas en IA. Como parte de este acuerdo, casi 1.500 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones de 39 países se unirán al equipo mundial de entrega de HCLTech para ayudar a ampliar el negocio.

"Estamos muy emocionados con la oportunidad que se nos presenta, ya que HCLTech se encuentra en una posición única para ayudar a los proveedores de servicios de comunicación a llevar a cabo su transformación en verdaderas empresas tecnológicas, al impulsar el cambio de empresas de telecomunicaciones a empresas tecnológicas", afirmó Anil Ganjoo, director de crecimiento y responsable mundial de telecomunicaciones, medios de comunicación, edición y entretenimiento y tecnología (TMT) de HCLTech. "Integrar este equipo altamente calificado de HPE y su propiedad intelectual probada en el mercado fortalece nuestro modelo alineado con los productos y acelera nuestro cambio hacia servicios de mayor valor, impulsados por la propiedad intelectual, y un crecimiento no lineal".

"HCLTech tiene una visión convincente para capacitar a los proveedores de servicios de comunicación, que aprovecharán el impulso del negocio de soluciones de telecomunicaciones y el historial de éxito con los clientes para acelerar aún más la innovación y el impacto en los clientes", afirmó Rami Rahim, vicepresidente ejecutivo, presidente y director general de Networking, HPE. "Esta transacción dará ganancias a los proveedores de servicios de comunicación durante muchos años, ya que tanto HPE como HCLTech aplican enfoques únicos y diferenciados para apoyar a este sector vital del mercado, mediante un enfoque estratégico y un compromiso con la innovación".

Esta transacción está sujeta a las aprobaciones reguladoras y otras condiciones de venta habituales, y se espera que se complete en aproximadamente seis meses.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, que cuenta con más de 226.600 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, productos digitales, de ingeniería, la nube y el software, impulsadas por una amplia cartera de productos y servicios tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, tecnología de punta, semiconductores, telecomunicaciones y medios, venta minorista, bienes de consumo envasados (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025 ascendieron a 14.200 millones de dólares en total. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

