Huawei Cloud presenta sus políticas mundiales para socios comerciales para 2026 con el objetivo de alcanzar el éxito compartido en la era de la IA

SINGAPUR, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de enero, se llevó a cabo el lanzamiento de la política mundial de socios comerciales de Huawei Cloud en Singapur, bajo el lema "Inteligencia compartida, éxito compartido". Charles Yang, vicepresidente sénior de Huawei y presidente de Marketing y Servicios Comerciales Mundiales de Huawei Cloud, dio a conocer las políticas mundiales para socios comerciales de Huawei Cloud para 2026. Estas políticas hacen hincapié en fomentar mayor confianza, mejorar la rentabilidad, simplificar la cooperación y promover el crecimiento de los socios. El objetivo es cultivar un ecosistema de socios saludable, próspero y autosuficiente.

Charles Yang, vicepresidente sénior de Huawei y presidente de Marketing y Servicios Comerciales Mundiales de Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) Li Shi, presidente de Ventas Mundiales de Informática de Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) Dale Chen, director de Desarrollo de Socios Comerciales de Huawei Cloud para Asia-Pacífico (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Políticas para socios: más confianza, más rentabilidad, más simplicidad, más crecimiento

Charles Yang destacó que la era inteligente presenta enormes oportunidades y desafíos para Huawei Cloud y sus socios. Huawei Cloud apuesta por la innovación sistémica para ofrecer una capacidad de procesamiento de IA sin precedentes a través de CloudMatrix, el supernodo más potente del sector. Más allá de ser pionera en modelos Pangu para escenarios clave del sector, la plataforma MaaS de Huawei Cloud es compatible con una amplia gama de modelos y aplicaciones. En combinación con una gestión integral de los datos y una seguridad de extremo a extremo, estas iniciativas fomentan un ecosistema próspero que impulsa el rápido crecimiento de los socios. Además, dio más detalles sobre las políticas de socios de Huawei Cloud para 2026.

Huawei Cloud refuerza la confianza de sus socios al definir de una forma clara los límites comerciales y las estrategias de mercado, lo que garantiza que no haya competencia por las ganancias. Estas políticas se mantendrán sin cambios durante los próximos tres años.

Para impulsar la rentabilidad de sus socios, Huawei Cloud introduce cinco mejoras en sus políticas para ofrecer descuentos e incentivos competitivos, reforzar la colaboración en proyectos para conseguir más contratos y aprovechar su marca para atraer a nuevos clientes y ampliar la presencia en el mercado de sus socios.

Para optimizar las alianzas, Huawei Cloud se adhiere a directrices de colaboración específicas y combate la corrupción. Se actualizará el centro de socios para convertirlo en una zona de trabajo integral y fluido, lo que mejorará la eficiencia y facilitará la cooperación.

Para el crecimiento de los socios, Huawei Cloud ofrece un soporte integral, que incluye capacitación por niveles e incentivos prácticos.

"La nube y la IA son una maratón de 30 años que apenas comienza", afirmó Yang. Añadió: "Los socios que usted elija son tan importantes como su destino. Una verdadera alianza no se basa en beneficios a corto plazo, sino en un compañero para el largo plazo. Huawei Cloud se compromete a colaborar con sus socios para lograr un futuro mutuamente sostenible y beneficioso".

Fomento de un ecosistema de socios saludable, próspero y autosuficiente

Li Shi, presidente de Ventas Mundiales de Huawei Cloud Computing, hizo un repaso del último año y mostró cómo Huawei Cloud y sus socios han avanzado juntos. En 2025, el negocio de socios de Huawei Cloud creció más del 50 %. El número de socios ha seguido aumentando y la colaboración entre ellos se ha ido intensificando. Hasta la fecha, Huawei Cloud ya cuenta con más de 40 distribuidores mundiales y 50 proveedores principales de soluciones en la nube y de primer nivel como socios fuera de China. El ecosistema cuenta con más de 4.000 socios mundiales y cientos de miles de clientes de pago.

Como ecosistema de socios comprometido con seguir mejorando la confianza, la rentabilidad, la simplicidad y el crecimiento, Huawei Cloud ha redefinido la clasificación de las cuentas de sus clientes y ha aclarado las responsabilidades de Huawei y sus socios. Huawei Cloud mantiene la estabilidad de este ecosistema y apoya el éxito de sus socios mediante un enfoque triple basado en incentivos, beneficios y regulaciones. Huawei Cloud está demostrando este apoyo a sus socios al actualizar por completo su marco de incentivos para socios este año.

La actualización consta de cuatro pilares de apoyo que Huawei Cloud proporcionará a sus socios para fomentar su crecimiento integral. Estos cuatro pilares son: amplificar las voces de los socios en la matriz de medios mundiales de Huawei Cloud, ayudar a los socios a mejorar su imagen de marca al utilizar más de 50 puntos de referencia mundiales para la comunicación clave, mejorar los beneficios de los socios, como un mayor Fondo de Desarrollo de Mercado y el apoyo total a sus promociones y, por último, invitar a los socios a participar en las propias actividades de marketing mundial de Huawei Cloud.

Huawei Cloud reforzará la capacitación de sus socios con un sistema personalizado, desde conocimientos estratégicos hasta prácticas de ventas, diseñado para diversas funciones. Para los ejecutivos de alto nivel, Huawei Cloud facilitará los intercambios ejecutivos sobre las tendencias del sector, la transformación digital y la estrategia de IA con el fin de alinear visiones. Los equipos principales se beneficiarán de cursos sobre operaciones comerciales, conocimientos del sector y estrategias de crecimiento. Los responsables de desarrollo de negocio (BD), arquitectos de soluciones (SA) y gerentes de éxito del cliente (CSM) recibirán formación práctica, que incluirá simulacros de ventas y talleres técnicos para potenciar sus capacidades.

Dale Chen, director de Desarrollo de Socios Comerciales de Huawei Cloud para Asia-Pacífico, explicó cómo Huawei Cloud es el proveedor de nube pública principal de más rápido crecimiento en la región y un socio de elección para la transformación digital empresarial. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento anual compuesta de Huawei Cloud en la región de Asia-Pacífico superó el 40 %, y más de la mitad de estos ingresos proceden de socios. En la región Asia-Pacífico, Huawei Cloud cuenta con más de 50 clientes del sector financiero, 200 del sector público y empresarial, y 500 del sector de Internet y la nube nativa. Los equipos locales prestan servicio en más de 10 países. En Asia-Pacífico, Huawei Cloud y sus socios se centran en migrar los sistemas financieros centrales a la nube, ayudar a los operadores a lograr la transformación de la IA y la transformación XtoB, y aprovechar la eficiencia operativa impulsada por la IA y los servicios públicos para los clientes gubernamentales y de Internet. El servicio AI Token está actualmente activo en Hong Kong, con múltiples modelos de código abierto disponibles para su uso inmediato. En línea con su estrategia Plataforma + Ecosistema, Huawei colabora con socios de Asia-Pacífico para crear nuevo valor para las industrias.

En la conferencia, socios de Tailandia (Vonosis), Singapur (Wormwood), Argentina (Movistar) y Turquía (Logosoft) compartieron testimonios sobre su experiencia en la exploración de mercados mundiales y el crecimiento conjunto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868033/Charles_Yang_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Cloud_Global.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868034/Li_Shi_President_Huawei_Cloud_Computing_Global_Sales.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868035/Dale_Chen_Director_Huawei_Cloud_Asia_Pacific_Sales_Partner_Development.jpg

FUENTE HUAWEI CLOUD