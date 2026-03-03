Huawei Cloud Summit en el MWC26: resolviendo los desafíos del sector con IA

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 1 de marzo se celebró en Barcelona la Huawei Cloud Summit con el tema "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: resolviendo los desafíos del sector con IA). En la cumbre, Huawei Cloud presentó su Industry AI Foundry, introdujo la oferta de nube híbrida de próxima generación Huawei Cloud Foundation (HCF) y mostró CodeArts, un agente de codificación impulsado por IA, para que los clientes de todos los sectores prosperen en la era de la IA.

Prioridad a las inversiones estratégicas para impulsar la creación de valor

En sus discurso de apertura, el Dr. Peter Zhou, director ejecutivo de Huawei Cloud, enfatizó que la nube y la IA son fundamentales en la estrategia de Huawei para impulsar la inversión constante en investigación, desarrollo e innovación. El año pasado, Huawei Cloud logró progresar a nivel mundial de una manera notable, con un impulso que se acelerará en los próximos años. En 2026, Huawei Cloud mantiene su compromiso de brindar servicios en la nube seguros, confiables y de calidad, para generar más valor tanto para los clientes como para los socios. Al aprovechar su avanzada sinergia sistémica de software y hardware, Huawei Cloud pretende ser pionera en servicios de IA transformadores en todo el mundo. Además, colaborará de cerca con las partes interesadas para cultivar un ecosistema de nube abierto y extenso.

Industry AI Foundry para resolver los desafíos del sector con IA

En su discurso inaugural "Huawei Cloud: resolviendo los desafíos del sector con IA", Tim Tao, presidente de Ventas de Soluciones de Huawei Cloud, destacó el cambio fundamental en la IA de la informática pura a ganancias tangibles de eficiencia. Tao imaginó que la informática en la nube evolucionaría hasta convertirse en la "red eléctrica pública" de la era de la IA y serviría como base para innovar a nivel empresarial de una forma ágil. Huawei Cloud presentó su plan estratégico para Industry AI Foundry y lanzó la primera zona médica inteligente de China. Más allá de esto, Huawei Cloud ofrece soluciones integrales que abarcan infraestructura de IA, modelos específicos del sector, plataforma de agentes y aplicaciones, lo que permite a los sectores abordar problemas del mundo real con IA de manera efectiva.

Nuevos lanzamientos de Huawei Cloud

En la cumbre, Huawei Cloud presentó HCF y CodeArts, ambos disponibles a nivel mundial en la segunda mitad de este año.

HCF revoluciona las soluciones de nube híbrida al ofrecer apertura, simplicidad y resiliencia de nivel superior, adaptadas a gobiernos y empresas que navegan en entornos de TI complejos. Al combinar agilidad con seguridad sólida, acelera la adopción de IA y allana el camino para que las organizaciones se vuelvan digitales e inteligentes a gran escala.

Mientras tanto, CodeArts redefine el desarrollo de software al fusionar modelos de código de vanguardia, IDE y capacidades de desarrollo autónomo. Proporciona a los desarrolladores una eficiencia sin igual y ofrece funciones como generación de código impulsada por IA, chats de conocimiento sobre investigación y desarrollo, generación de casos de prueba unitarios, habilidades de expertos, indexación de base de código y desarrollo guiado por especificaciones (SDD). Mejorado por integraciones con modelos de código abierto líderes como GLM-5 y DeepSeek-V3.2, junto con los modelos propietarios de Huawei, CodeArts ofrece una experiencia de codificación inteligente transformadora de extremo a extremo.

Se profundiza la colaboración para un éxito compartido

La cumbre reunió a expertos, visionarios y líderes del sector de organizaciones reconocidas como IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro y Nextcloud, quienes compartieron ideas inspiradoras sobre cómo navegar la revolución de la IA y destacaron sus innovaciones colaborativas con Huawei Cloud en diversos sectores.

Con una sólida presencia que abarca 101 zonas de disponibilidad (AZ) en 34 regiones, Huawei Cloud ofrece servicios de vanguardia a clientes en más de 170 países y territorios. Con operaciones estables y seguras durante 941 días consecutivos, Huawei Cloud impulsa transformaciones para gobiernos, instituciones financieras, empresas de Internet y líderes automotrices, a la vez que promueve un ecosistema próspero de decenas de millones de desarrolladores y más de 50.000 socios. De cara al futuro, Huawei Cloud sigue dedicada a impulsar los avances en IA para crear la Industry AI Foundry adaptada a las necesidades de la industria, así como acelerar la adopción generalizada de IA y forjar alianzas más sólidas para resolver los desafíos del sector con IA.

