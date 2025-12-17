IAAPA anuncia una asociación global con Expression Capital Partners para apoyar el crecimiento y la inversión en toda la industria de las atracciones

ORLANDO, Florida, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- IAAPA, la principal asociación que representa a la industria de atracciones globales, ha anunciado una nueva asociación global con Expression Capital Partners LLP, que marca una inversión significativa en el éxito a largo plazo, la salud financiera y la capacidad de innovación de los miembros de IAAPA en todo el mundo.

Como socio asesor exclusivo de capital privado y fusiones y adquisiciones de la IAAPA y patrocinador platino de todas las exposiciones de la IAAPA, Expression Capital Partners aportará una mayor experiencia financiera, recursos de inversión y orientación estratégica a los propietarios, desarrolladores y operadores de atracciones en todas las regiones del mundo.

Expression Capital Partners, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, ofrece una conexión única y profunda con la industria del ocio y el entretenimiento. A diferencia de las firmas de capital privado tradicionales, la mayoría de los fundadores de Expression Capital nacieron en la industria del entretenimiento, representando a generaciones de construcción, operación, financiamiento e innovación dentro de las atracciones, la hospitalidad y el entretenimiento en vivo.

"La IAAPA está encantada de dar la bienvenida a Expression Capital Partners como nuestro socio asesor global de capital privado y fusiones y adquisiciones", dijo Jakob Wahl, presidente y CEO de la IAAPA. "Su experiencia multigeneracional y su profundo conocimiento de nuestra industria aportan un gran valor a los miembros de la IAAPA. Esta asociación abre la puerta para que los miembros accedan a orientación de inversión de alto nivel, apoyo financiero estratégico y oportunidades para dar vida a ideas audaces. Esperamos trabajar juntos para fortalecer y avanzar en la industria de las atracciones en todo el mundo ".

Durante la Expo IAAPA 2025. Elliot Hall, socio fundador de Expression Capital Partners LLP. Compartió la visión de Expression Capital para apoyar a la comunidad de atracciones globales.

"Nos enorgullece servir como socio asesor exclusivo de capital privado y fusiones y adquisiciones de la IAAPA. Con décadas de experiencia en la industria del entretenimiento, nuestro equipo entiende este sector de una manera única.

"Ya sea que los miembros busquen invertir, recaudar capital, dar vida a un nuevo concepto o explorar una oportunidad de compra, venta o fusión, estamos aquí como un recurso confiable para apoyar el crecimiento a largo plazo en toda la industria de las atracciones".

Cómo se beneficiarán los miembros de la IAAPA

A través de esta asociación global, los miembros de la IAAPA obtendrán:

Acceso directo a la experiencia especializada en inversiones de una empresa profundamente arraigada en los sectores de atracciones y entretenimiento.

de una empresa profundamente arraigada en los sectores de atracciones y entretenimiento. Ayudar a comprar, vender, fusionar o reunir capital , incluida la orientación a través de transacciones complejas.

, incluida la orientación a través de transacciones complejas. Oportunidades para explorar inversiones estratégicas a través de Entertainment Investments 1 LP y otros canales de capital.

a través de Entertainment Investments 1 LP y otros canales de capital. Servicios de asesoramiento para conceptos emergentes , que ayudan a que las ideas visionarias se conviertan en atracciones operativas totalmente financiadas.

, que ayudan a que las ideas visionarias se conviertan en atracciones operativas totalmente financiadas. Conexiones financieras globales más sólidas , que permiten a empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes operadores, buscar un crecimiento transformador.

Esta colaboración garantiza que los miembros de la IAAPA tengan un socio de confianza listo para ayudarlos a innovar, expandirse y construir futuros sostenibles para sus negocios.

