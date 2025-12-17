IAAPA se une a Expression Capital Partners para impulsar la industria de las atracciones

- IAAPA anuncia una alianza global con Expression Capital Partners para impulsar el crecimiento y la inversión en la industria de las atracciones

ORLANDO, Fla., 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- IAAPA, la principal asociación que representa a la industria mundial de atracciones, ha anunciado una nueva asociación global con Expression Capital Partners LLP , lo que marca una inversión significativa en el éxito a largo plazo, la salud financiera y la capacidad de innovación de los miembros de IAAPA en todo el mundo

Como socio asesor exclusivo de capital privado y fusiones y adquisiciones de IAAPA y patrocinador Platinum de todas las exposiciones de IAAPA, Expression Capital Partners aportará experiencia financiera ampliada, recursos de inversión y orientación estratégica a propietarios, desarrolladores y operadores de atracciones en todas las regiones del mundo.

Expression Capital Partners, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, aporta una conexión única y profunda con la industria del ocio y el entretenimiento. A diferencia de las firmas de capital privado tradicionales, la mayoría de los fundadores de Expression Capital nacieron en el sector del entretenimiento, representando generaciones de desarrollo, operación, financiación e innovación en atracciones, hostelería y entretenimiento en vivo.

"IAAPA se complace en dar la bienvenida a Expression Capital Partners como nuestro socio global de asesoría en capital privado y fusiones y adquisiciones", afirmó Jakob Wahl, presidente y consejero delegado de IAAPA. "Su experiencia multigeneracional y su profundo conocimiento de nuestro sector aportan un gran valor a los miembros de IAAPA. Esta alianza les proporciona acceso a asesoramiento de inversión de alto nivel, apoyo financiero estratégico y oportunidades para materializar ideas innovadoras. Esperamos colaborar para fortalecer y hacer avanzar la industria de las atracciones a nivel mundial".

Durante la IAAPA Expo 2025, Elliot Hall, socio fundador de Expression Capital Partners LLP, compartió la visión de Expression Capital de apoyar a la comunidad global de atracciones.

"Nos enorgullece ser el socio asesor exclusivo de IAAPA en capital privado y fusiones y adquisiciones. Con décadas de experiencia en la industria del entretenimiento, nuestro equipo comprende este sector de una manera única".

"Ya sea que los miembros busquen invertir, recaudar capital, materializar un nuevo concepto o explorar una oportunidad de compra, venta o fusión, estamos aquí como un recurso confiable para respaldar el crecimiento a largo plazo en toda la industria de las atracciones".

Cómo se beneficiarán los miembros de IAAPA

A través de esta asociación global, los miembros de IAAPA obtendrán:

Acceso directo a la experiencia especializada en inversión de una firma con una sólida trayectoria en el sector de las atracciones y el entretenimiento.

de una firma con una sólida trayectoria en el sector de las atracciones y el entretenimiento. Apoyo en la compra, venta, fusión o captación de capital , incluyendo asesoramiento en transacciones complejas.

, incluyendo asesoramiento en transacciones complejas. Oportunidades para explorar inversiones estratégicas a través de Entertainment Investments 1 LP y otras vías de financiación.

a través de Entertainment Investments 1 LP y otras vías de financiación. Servicios de asesoramiento para conceptos emergentes , ayudando a que ideas visionarias se conviertan en atracciones operativas y totalmente financiadas.

, ayudando a que ideas visionarias se conviertan en atracciones operativas y totalmente financiadas. Conexiones financieras globales más sólidas, que permiten a empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes operadores, impulsar un crecimiento transformador.

Esta colaboración garantiza que los miembros de IAAPA tengan un socio fiable listo para ayudarlos a innovar, expandirse y construir futuros sostenibles para sus negocios.

