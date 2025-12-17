IAAPA anuncia parceria global com a Expression Capital Partners para apoiar o crescimento e o investimento em toda a indústria de atrações

ORLANDO, Fla., 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A IAAPA, a principal associação que representa a indústria global de atrações, anunciou uma nova parceria global com a Expression Capital Partners LLP, marcando um investimento significativo no sucesso a longo prazo, na saúde financeira e na capacidade de inovação dos membros da IAAPA em todo o mundo.

Como parceiro exclusivo de consultoria de private equity e M&A da IAAPA e Patrocinador Platinum de todas as Exposições da IAAPA, a Expression Capital Partners trará experiência financeira expandida, recursos de investimento e orientação estratégica para proprietários, desenvolvedores e operadores de atrações em todas as regiões globais.

A Expression Capital Partners - autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido - traz uma conexão única e profunda com a indústria de lazer e entretenimento. Ao contrário das empresas tradicionais de private equity, a maioria dos fundadores da Expression Capital nasceu na indústria do entretenimento, representando gerações de construção, operação, financiamento e inovação em atrações, hospitalidade e entretenimento ao vivo.

"A IAAPA tem o prazer de receber a Expression Capital Partners como nossa parceira global de consultoria em private equity e fusões e aquisições", disse Jakob Wahl, Presidente e CEO da IAAPA. "Sua experiência multigeracional e profunda compreensão de nossa indústria trazem um tremendo valor para os membros da IAAPA. Esta parceria abre as portas para que os membros tenham acesso a orientações de investimento de alto nível, apoio financeiro estratégico e oportunidades para dar vida a ideias ousadas. Estamos ansiosos para trabalhar juntos para fortalecer e promover a indústria de atrações em todo o mundo."

Durante a IAAPA Expo 2025. Elliot Hall, sócio fundador da Expression Capital Partners LLP. Compartilhou a visão da Expression Capital para apoiar a comunidade global de atrações.

"Estamos orgulhosos de atuar como parceiro exclusivo de private equity e M&A da IAAPA. Com décadas de experiência na indústria do entretenimento, nossa equipe entende esse setor de forma única.

"Quer os membros queiram investir, levantar capital, dar vida a um novo conceito ou navegar em uma oportunidade de compra, venda ou fusão, estamos aqui como um recurso confiável para apoiar o crescimento a longo prazo em todo o setor de atrações."

Como os membros da IAAPA se beneficiarão

Através desta parceria global, os membros da IAAPA ganharão:

Acesso direto a conhecimentos especializados em investimentos de uma empresa profundamente enraizada nos setores de atrações e entretenimento.

de uma empresa profundamente enraizada nos setores de atrações e entretenimento. Apoio na compra, venda, fusão ou levantamento de capital , incluindo orientação através de transações complexas.

, incluindo orientação através de transações complexas. Oportunidades para explorar investimentos estratégicos através de Entertainment Investments 1 LP e outros canais de capital.

através de Entertainment Investments 1 LP e outros canais de capital. Serviços de consultoria para conceitos emergentes , ajudando ideias visionárias a evoluir para atrações operacionais totalmente financiadas.

, ajudando ideias visionárias a evoluir para atrações operacionais totalmente financiadas. Conexões financeiras globais mais fortes , permitindo que empresas de todos os portes - de startups a grandes operadoras - busquem um crescimento transformador.

Essa colaboração garante que os membros da IAAPA tenham um parceiro confiável pronto para ajudá-los a inovar, expandir e construir futuros sustentáveis para seus negócios.

