L'IAAPA annonce un partenariat mondial avec Expression Capital Partners pour soutenir la croissance et l'investissement dans l'industrie des attractions

ORLANDO, Fla., 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- IAAPA, la première association représentant l'industrie mondiale des attractions, a annoncé un nouveau partenariat mondial avec Expression Capital Partners LLP, marquant un investissement significatif dans le succès à long terme, la santé financière et la capacité d'innovation des membres de l'IAAPA dans le monde entier.

En tant que partenaire exclusif de l'IAAPA en matière de capital-investissement et de conseil en fusions et acquisitions et sponsor platine de toutes les expositions de l'IAAPA, Expression Capital Partners apportera une expertise financière élargie, des ressources d'investissement et des conseils stratégiques aux propriétaires, développeurs et exploitants d'attractions dans toutes les régions du monde.

Expression Capital Partners - autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni - dispose d'une connaissance approfondie et unique de l'industrie des loisirs et du divertissement. Contrairement aux sociétés de capital-investissement traditionnelles, la plupart des fondateurs d'Expression Capital sont nés dans le secteur du divertissement, représentant des générations de construction, d'exploitation, de financement et d'innovation dans les domaines des attractions, de l'hôtellerie et du spectacle vivant.

« L'IAAPA est ravie d'accueillir Expression Capital Partners en tant que partenaire mondial de conseil en matière de capital-investissement et de fusions-acquisitions », a déclaré Jakob Wahl, président et directeur général de l'IAAPA. « Leur expertise multigénérationnelle et leur profonde compréhension de notre industrie apportent une valeur considérable aux membres de l'IAAPA. Ce partenariat permet aux membres d'accéder à des conseils de haut niveau en matière d'investissement, à un soutien financier stratégique et à des possibilités de concrétiser des idées audacieuses. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour renforcer et faire progresser l'industrie des attractions dans le monde entier ».

Pendant l'IAAPA Expo 2025. Elliot Hall, partenaire fondateur d'Expression Capital Partners LLP. a partagé la vision d'Expression Capital pour soutenir la communauté mondiale des attractions.

« Nous sommes fiers d'être le partenaire exclusif de l'IAAPA en matière de capital-investissement et de conseil en fusions et acquisitions. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie du divertissement, notre équipe comprend ce secteur d'une manière unique.

« Que les membres cherchent à investir, à lever des capitaux, à donner vie à un nouveau concept ou à saisir une opportunité d'achat, de vente ou de fusion, nous sommes là en tant que ressource de confiance pour soutenir la croissance à long terme de l'industrie des attractions ».

Les avantages pour les membres de l'IAAPA

Grâce à ce partenariat mondial, les membres de l'IAAPA bénéficieront :

Accès direct à une expertise spécialisée en matière d'investissement d'une entreprise profondément ancrée dans les secteurs des attractions et du divertissement.

d'une entreprise profondément ancrée dans les secteurs des attractions et du divertissement. Aide à l'achat, à la vente, à la fusion ou à la levée de fonds , y compris des conseils pour les transactions complexes.

, y compris des conseils pour les transactions complexes. Possibilités d'explorer des investissements stratégiques par le biais d'Entertainment Investments 1 LP et d'autres canaux de capitaux.

par le biais d'Entertainment Investments 1 LP et d'autres canaux de capitaux. Services de conseil pour les concepts émergents , aidant les idées visionnaires à se transformer en attractions opérationnelles et entièrement financées.

, aidant les idées visionnaires à se transformer en attractions opérationnelles et entièrement financées. Des connexions financières mondiales plus fortes, permettant aux entreprises de toutes tailles - des start-ups aux grands opérateurs - de poursuivre une croissance transformatrice.

Cette collaboration garantit que les membres de l'IAAPA disposent d'un partenaire de confiance prêt à les aider à innover, à se développer et à construire un avenir durable pour leurs entreprises.

www.expressioncapitalpartners.com

