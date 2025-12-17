IAAPA, 유원시설 산업의 투자 및 성장을 촉진하고자 익스프레션 캐피털 파트너스와 글로벌 파트너십 체결

올랜도, 플로리다주, 2025년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 전 세계 유원시설 산업을 대표하는 협회인 IAAPA가 익스프레션 캐피털 파트너스(Expression Capital Partners LLP)와 새로운 글로벌 파트너십을 맺고, 전 세계 IAAPA 회원사의 거시적 성공, 재무 건전성, 혁신 역량을 강화하고자 적극적인 지원에 나선다고 발표했다.

IAAPA의 독점 사모펀드 및 인수합병 자문 파트너이자 모든 IAAPA 엑스포(IAAPA Expos)의 플래티넘 스폰서(Platinum Sponsor)인 익스프레션 캐피털 파트너스는 전 세계 모든 지역의 유원시설 소유주, 개발자, 운영자에게 전문적인 금융 지식과 투자 기회, 그리고 경영 전략을 전수할 예정이다.

IAAPA Announces Global Partnership with Expression Capital Partners to Support Growth and Investment Across the Attractions Industry

영국 금융감독청(FCA)의 인허가와 규제를 받는 익스프레션 캐피털 파트너스는 휴양 및 공연•오락 업계와 매우 특이하고 긴밀한 관계를 유지하고 있다. 일반적인 사모펀드 회사와 달리, 익스프레션 캐피털 파트너스의 설립자 대다수가 공연•오락 업계에 대대로 투신한 가문 출신으로 유원시설, 숙박업, 공연 예술 분야의 건립, 운영, 금융 및 혁신 노하우를 쌓아 온 그야말로 역사의 산증인이라 할 수 있다.

야콥 발(Jakob Wahl) IAAPA 회장 겸 최고경영자는 "익스프레션 캐피털 파트너스를 글로벌 사모펀드 및 인수합병 자문 파트너로 맞게 되어 매우 기쁘다"라면서 "오랜 세월 쌓아온 익스프레션 캐피털 파트너스의 전문성과 유원시설 업계에 대한 높은 이해도는 IAAPA 회원사에 아주 큰 도움이 될 것으로 믿는다. 이번 파트너십으로 IAAPA 회원사가 수준 높은 투자 자문과 전략적 재무 지원을 받고 획기적인 아이디어를 과감하게 실현할 수 있지 않을까 싶다. 함께 협력하여 전 세계 유원시설 산업의 내실을 다지고 성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전했다.

지난 2025년 IAAPA 엑스포 행사에서 익스프레션 캐피털 파트너스 공동 창립자 엘리엇 홀(Elliot Hall)은 세계 유원시설 산업을 지원하겠다고 공개적으로 선언한 바 있다.

엘리엇 홀은 "IAAPA의 유일한 사모펀드 및 M&A 자문 파트너로 활동하게 되어 뿌듯하다. 익스프레션 캐피털 파트너스는 공연•오락 업계에서 수십 년간 활동하면서 풍부한 경험을 쌓아 왔기에 이 업계를 남다른 시각으로 바라보고 이해한다.

회원사가 투자 유치, 자본 조달, 신규 프로젝트 착수, 매수, 매각, 합병 기회 모색을 비롯해 어떠한 사업 목표를 추구하든, 익스프레션 캐피털 파트너스는 유원시설 산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 든든한 버팀목이 되겠다고 약속한다"라고 역설했다.

IAAPA 회원사가 누릴 혜택

이번 글로벌 파트너십으로 IAAPA 회원사가 누리게 될 주요 이득은 다음과 같다.

유원시설 및 공연•오락 산업에서 풍부한 경험을 쌓은 기업으로부터 전문적인 투자 노하우를 직접 배울 수 있다 .

복잡한 금융 거래 과정 내내 자문을 비롯해 매수 , 매각, 합병 또는 자금 유치에 필요한 지원을 받을 수 있다.

엔터테인먼트 인베스트먼트 1 LP(Entertainment Investments 1 LP) 및 기타 자금 조달 경로를 활용하여 전략적 투자 방안을 다각도로 모색할 수 있다 .

획기적인 사업 구상에 대한 자문 서비스를 지원 받아 선구적인 아이디어를 유원시설 운영에 응용하는 데 필요한 자금을 확보할 수 있다.

받아 선구적인 아이디어를 유원시설 운영에 응용하는 데 필요한 자금을 확보할 수 있다. 더 견고한 글로벌 금융 네트워크를 지원받아 스타트업부터 대형 사업체에 이르기까지 모든 규모의 기업이 혁신적인 성장을 추구할 수 있다.

이번 협력 덕분에 IAAPA 회원사는 자사의 혁신과 확장을 지원하고 장기적인 생존과 성장을 함께 고민할 믿음직한 파트너를 얻게 된 셈이다.

www.expressioncapitalpartners.com

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2847044/Express_Capital.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2847045/Expression_Capital_Partners_Logo.jpg

SOURCE Expression Capital Partners LLP