IAAPA kündigt globale Partnerschaft mit Expression Capital Partners an, um Wachstum und Investitionen in der gesamten Attraktionsbranche zu fördern

ORLANDO, Fla., 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- IAAPA, der führende Verband, der die globale Attraktionsbranche vertritt, hat eine neue globale Partnerschaft mit Expression Capital Partners LLP bekannt gegeben, die eine bedeutende Investition in den langfristigen Erfolg, die finanzielle Gesundheit und die Innovationsfähigkeit der IAAPA-Mitglieder auf der ganzen Welt darstellt.

Als exklusiver Private-Equity- und M&A-Beratungspartner der IAAPA und Platin-Sponsor aller IAAPA-Messen bringt Expression Capital Partners erweiterte finanzielle Expertise, Investitionsressourcen und strategische Beratung für Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Attraktionen in allen Regionen der Welt ein.

Expression Capital Partners - zugelassen und reguliert durch die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority - verfügt über eine einzigartig tiefe Verbindung zur Freizeit- und Unterhaltungsindustrie. Im Gegensatz zu traditionellen Private-Equity-Firmen wurden die meisten Gründer von Expression Capital in die Unterhaltungsbranche hineingeboren und repräsentieren Generationen von Bau-, Betriebs-, Finanzierungs- und Innovationskräften in den Bereichen Attraktionen, Gastgewerbe und Live-Unterhaltung.

„Die IAAPA ist begeistert, Expression Capital Partners als unseren globalen Private Equity- und M&A-Beratungspartner begrüßen zu dürfen", sagte Jakob Wahl, Präsident und CEO der IAAPA. „Ihr generationenübergreifendes Fachwissen und ihr tiefes Verständnis für unsere Branche sind für die IAAPA-Mitglieder von großem Wert. Diese Partnerschaft öffnet den Mitgliedern die Tür zu hochrangiger Investitionsberatung, strategischer finanzieller Unterstützung und Möglichkeiten, mutige Ideen in die Tat umzusetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Attraktionsbranche weltweit zu stärken und voranzubringen".

Während der IAAPA Expo 2025. Elliot Hall, ein Gründungspartner von Expression Capital Partners LLP. teilte die Vision von Expression Capital zur Unterstützung der globalen Attraktionsgemeinschaft.

„Wir sind stolz darauf, als exklusiver Private-Equity- und M&A-Beratungspartner der IAAPA zu fungieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie kennt unser Team diesen Sektor auf einzigartige Weise.

„Ganz gleich, ob die Mitglieder investieren, Kapital beschaffen, ein neues Konzept ins Leben rufen oder eine Kauf-, Verkaufs- oder Fusionsgelegenheit wahrnehmen wollen, wir sind als vertrauenswürdige Ressource da, um das langfristige Wachstum der gesamten Attraktionsbranche zu unterstützen".

Wie IAAPA-Mitglieder davon profitieren

Durch diese globale Partnerschaft werden die IAAPA-Mitglieder profitieren:

Direkter Zugang zu spezialisiertem Investitions-Know-how von einem Unternehmen, das tief in der Attraktions- und Unterhaltungsbranche verwurzelt ist.

von einem Unternehmen, das tief in der Attraktions- und Unterhaltungsbranche verwurzelt ist. Unterstützung bei Kauf, Verkauf, Fusion oder Kapitalbeschaffung , einschließlich der Beratung bei komplexen Transaktionen.

, einschließlich der Beratung bei komplexen Transaktionen. Möglichkeiten zur Erkundung strategischer Investitionen durch Entertainment Investments 1 LP und andere Kapitalkanäle.

durch Entertainment Investments 1 LP und andere Kapitalkanäle. Beratungsdienste für neue Konzepte , die dazu beitragen, dass sich visionäre Ideen zu voll finanzierten, funktionsfähigen Attraktionen entwickeln.

, die dazu beitragen, dass sich visionäre Ideen zu voll finanzierten, funktionsfähigen Attraktionen entwickeln. Stärkere globale Finanzverbindungen, die es Unternehmen jeder Größe - von Start-ups bis zu großen Betreibern - ermöglichen, ein transformatives Wachstum zu verfolgen.

Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass die IAAPA-Mitglieder einen vertrauenswürdigen Partner haben, der sie bei der Innovation, der Expansion und dem Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für ihre Unternehmen unterstützt.

