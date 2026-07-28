KuCoin Rayakan Hari Jadi Kesembilan Lewat Kompetisi Multikategori Berhadiah hingga 650.000 USDT

Mengusung tema "Beyond the Signal", KuCoin ingin menegaskan bahwa masa depan industri kripto tidak hanya ditentukan oleh fluktuasi harga jangka pendek, namun juga infrastruktur, manfaat nyata, dan ekosistem tepercaya yang menopang pertumbuhan industri dalam jangka panjang. Berbeda dari kompetisi yang hanya berfokus pada satu sistem pemeringkatan (trading leaderboard), program ini menghadirkan empat kategori yang mencerminkan beragam cara pengguna berpartisipasi dalam ekonomi aset digital:

Spot, bagi pengguna yang ingin mengeksplorasi berbagai aset digital dan pasar spot.

Futures, bagi pengguna berpengalaman yang ingin mengikuti kompetisi dengan mekanisme trading yang lebih kompleks.

yang lebih kompleks. VIP, kategori khusus yang memenuhi kebutuhan pengguna profesional dengan skala transaksi yang lebih besar.

Earn, kategori yang memperluas cakupan kompetisi dari aktivitas trading menuju pengelolaan aset digital dan penciptaan nilai tambah jangka panjang.

Selain itu, KuCoin juga mengajak peserta mengeksplorasi berbagai layanan lain dalam ekosistemnya, seperti KuCoin Pay yang mendukung penggunaan aset digital untuk transaksi sehari-hari, KuMining yang mempermudah akses penambangan kripto dan infrastruktur blockchain, serta KuCoin Web3 Wallet, dompet aset digital nonkustodian (self-custodial) yang terus berkembang sebagai gerbang terpadu untuk mengakses layanan trading, pasar aset tertokenisasi, dan ekosistem multi-blockchain. Rangkaian layanan tersebut mencerminkan transformasi KuCoin dari sekadar platform trading aset kripto menuju ekosistem digital yang lebih lengkap, mulai dari akses pasar, pengelolaan aset, pembayaran digital, penambangan kripto, eksplorasi Web3, hingga pemanfaatan aset digital dalam kehidupan sehari-hari.

Selain hadiah tunai, peserta juga berkesempatan memperoleh KCS, token utilitas KuCoin yang dapat digunakan untuk berbagai layanan dalam ekosistemnya, termasuk manfaat transaksi, program hadiah, pembayaran, program loyalitas, dan aktivitas komunitas. Melalui kompetisi ini, KuCoin juga mendorong pengguna untuk mengenal lebih jauh berbagai fungsi KCS dalam ekosistemnya yang terus berkembang. KuCoin turut menyiapkan hadiah eksklusif berupa 10 KuCoin Limited Edition Gift Set, serta satu KuCoin Golf Bag edisi khusus bertanda tangan pegolf profesional Adam Scott.

Melalui kompetisi multikategori yang terintegrasi dengan berbagai layanan dalam ekosistemnya, program ini tidak hanya merayakan sembilan tahun perjalanan KuCoin, melainkan juga mengajak komunitas global melihat masa depan industri kripto melampaui sekadar sinyal atau pergerakan pasar.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Sanggahan

Informasi ini merupakan materi komunikasi perusahaan, bukan ajakan atau nasihat berinvestasi.

SOURCE KuCoin