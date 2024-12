Informe FMF2024: 5,4 billones de dólares en inversión mineral necesaria para la transición energética para 2035

Los mercados emergentes requerirán más del 40 % de la inversión, lo que refleja un cambio en los flujos de capital

RIAD, Arabia Saudita, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Future Minerals Forum (FMF) ha publicado su último informe: "Shaping the Future of Minerals", que ofrece información sobre la creación de valor compartido en todo el ecosistema minero.

Según Ali Al-Mutairi, director ejecutivo de FMF, "la superregión tiene un importante potencial sin explotar en minerales que pueden impulsar la transición energética. Sin embargo, se requiere una inversión de US$ 5.4 billones para mantener y expandir las instalaciones globales de minería y procesamiento ".

FMF2024 Report

Las ideas clave y el informe completo están disponibles aquí.

Las cotizaciones de los colaboradores incluyen:

Mark Cutifani, presidente de Vale Base Metals: " Las asociaciones para la creación de valor compartido y duradero y el compromiso de apoyar los marcos comerciales pueden contribuir en gran medida a cumplir y superar las expectativas clave de las partes interesadas ".

Ionut Lazar, consultor principal de CRU: "La colaboración entre sectores es esencial para cumplir los objetivos globales de descarbonización. Es un desafío global y de múltiples partes interesadas que requiere una colaboración estratégica, especialmente si queremos avanzar a un ritmo y lograr la escala deseada ".

Patrick Barnes, Global Head of Metals and Mining Consulting, Wood Mackenzie: " La adición de valor puede proporcionar a los países un mayor PIB, más ingresos fiscales a partir de una base impositiva más grande, mayores ingresos por exportaciones y creación de empleos. Pero los países no pueden darse el lujo de proceder a ciegas. Sus planes tienen que tener en cuenta la dinámica del mercado, los costes y los beneficios si quieren obtener valor".

Peter Bryant, cofundador y presidente de la junta directiva del Development Partner Institute y presidente de la junta directiva de Clareo: "Las empresas están asumiendo la responsabilidad de crear valor compartido, colaborando con nuevos socios y a un nivel más profundo. El gobierno desempeña un papel clave en la creación de valor compartido al proporcionar los trampolines para la inversión y no ser excesivamente prescriptivo ".

Dra. Michelle Michot Fos s, becaria en energía y minerales, Baker Institute, Rice University: " Si bien la industria minera puede hacer mucho para ayudar a construir e impulsar los beneficios locales y regionales , las responsabilidades recaen en las jurisdicciones gubernamentales para garantizar que los beneficios vinculados a las rentas económicas se asignen de manera que generen confianza".

Richard Rothenberg, director ejecutivo de Global AI Corporation: "A medida que la demanda de minerales críticos sigue creciendo, los responsables políticos y los inversores deben priorizar las prácticas sostenibles, la participación de la comunidad y la gobernanza transparente para garantizar el éxito a largo plazo y la percepción pública positiva ".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2573806/Future_Minerals_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/5061601/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FUENTE Future Minerals Forum