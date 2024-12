Rapport FMF2024 : 5,4 billions de dollars d'investissements miniers nécessaires pour la transition énergétique d'ici 2035

Les marchés émergents absorberont plus de 40 % des investissements, ce qui reflète un changement dans les flux de capitaux.

RIYADH, Arabie Saoudite, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Future Minerals Forum (FMF) a publié son dernier rapport : « Shaping the Future of Minerals » (Façonner l'avenir des minéraux), qui offre un aperçu de la création de valeur partagée dans l'ensemble de l'écosystème minier.

FMF2024 Report

Selon Ali Al-Mutairi, directeur exécutif de la FMF, « la Super Région dispose d'un important potentiel inexploité dans le domaine des minéraux , qui peut être le moteur de la transition énergétique. Cependant, un investissement de 5,4 billions de dollars est nécessaire pour maintenir et développer les installations minières et de traitement au niveau mondial. »

Les principales informations et le rapport complet sont disponibles à l'adresse suivante :ici.

Les citations des contributeurs incluent :

Mark Cutifani, Président de Vale Base Metals : «Les partenariats pour une création de valeur partagée et durable et l'engagement à soutenir les cadres commerciaux peuvent contribuer grandement à satisfaire et à dépasser les attentes des principales parties prenantes».

Ionut Lazar, consultant principal au CRU : «La collaboration entre les secteurs est essentielle pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation. Il s'agit d'un défi mondial et multipartite qui nécessite une collaboration stratégique, en particulier si nous voulons avancer à un rythme soutenu et atteindre l'échelle souhaitée. »

Patrick Barnes, Global Head of Metals and Mining Consulting, Wood Mackenzie : «La valeur ajoutée peut permettre aux pays d'augmenter leur PIB, d'accroître leurs recettes fiscales grâce à une base d'imposition plus large, d'augmenter leurs recettes d'exportation et de créer des emplois. Mais les pays ne peuvent pas se permettre de procéder à l'aveuglette. Leurs plans doivent tenir compte de la dynamique du marché, des coûts et des avantages s'ils veulent créer de la valeur».

Peter Bryant, Co-fondateur et président du conseil d'administration du Development Partner Institute et président du conseil d'administration de Clareo : « Les entreprises assument la responsabilité de créer une valeur partagée, en collaborant avec de nouveaux partenaires et à un niveau plus approfondi. Le gouvernement joue un rôle clé dans la création d'une valeur partagée en fournissant les tremplins pour l'investissement et en ne se montrant pas trop normatif. »

Dr Michelle Michot Fos s, chercheur en énergie et minéraux, Baker Institute, Rice University :« Alors que l'industrie minière peut faire beaucoup pour aider à construire et à stimuler les bénéfices locaux et régionaux , les responsabilités incombent à les juridictions gouvernementales pour garantir que les bénéfices liés aux rentes économiques sont alloués de manière à instaurer la confiance. »

Richard Rothenberg, directeur général de Global AI Corporation : « Alors que la demande de minéraux critiques continue de croître, les décideurs politiques et les investisseurs devraient donner la priorité aux pratiques durables, à l'engagement communautaire et à une gouvernance transparente afin de garantir un succès à long terme et une perception publique positive. »

