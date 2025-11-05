Future Minerals Forum anuncia una asociación con BMO para impulsar la inversión en el sector global de metales y minería

RIAD, Arabia Saudita, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Future Minerals Forum (FMF), la plataforma líder mundial para dar forma al futuro de los minerales, se complace en anunciar su asociación con BMO, el banco de inversión en minería y metales líder en el mundo.

FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.

La asociación forma parte del objetivo de FMF de impulsar el desarrollo global de minerales a través de la promoción de inversiones, mejorar el compromiso con los inversores objetivo y crear una plataforma sólida para impulsar las oportunidades de inversión en minerales. Este año, BMO se asociará con FMF compartiendo su experiencia en minería y metales profundos, ya que FMF convoca a líderes de empresas mineras y grandes inversores con un objetivo común: encontrar oportunidades internacionales para hacer crecer sus carteras de inversión en el sector.

Ali Al-Mutairi, director ejecutivo de FMF, declaró: "Esta asociación con BMO es la primera para FMF, lo que marca un paso importante en nuestra misión de facilitar la inversión en el desarrollo de minerales en la Super Región (África, Asia Occidental y Central) y a nivel mundial. Al unir fuerzas, podemos crear oportunidades que no solo beneficien a nuestras organizaciones, sino que también contribuyan al crecimiento y la sostenibilidad del sector minero en Mena, la Super Región y más allá ".

Bajo el tema 'Gateway to Funding', se presentarán los siguientes elementos a la FMF, que se celebrará en Riad del 13 al 15 de enero de 2026:

Mining Investment Journey: BMO ofrecerá sesiones de información a puerta cerrada a posibles inversores locales y regionales. Estas sesiones de "inmersión profunda" cubrirán toda la cadena de valor del mineral y el viaje de la inversión, desde la exploración hasta la minería y el procesamiento.

BMO ofrecerá sesiones de información a puerta cerrada a posibles inversores locales y regionales. Estas sesiones de "inmersión profunda" cubrirán toda la cadena de valor del mineral y el viaje de la inversión, desde la exploración hasta la minería y el procesamiento. Acceso a presentaciones de capital: FMF y BMO serán coanfitriones de presentaciones de estrategias por parte de las principales empresas mineras, ofreciendo a los inversores la oportunidad exclusiva de interactuar directamente con los líderes de la industria. Esto formará parte del flujo de Gateway to Funding.

A través de estas asociaciones, FMF continúa sirviendo como la plataforma global que conecta a los inversores, los responsables políticos y los líderes de la industria que dan forma al futuro de los minerales. La inscripción para FMF 2026 ya está abierta a través de:

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

