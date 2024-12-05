《2024年未來礦產論壇報告》：為實現能源轉型，到2035年需投入5.4兆美元於礦產資源投資

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Future Minerals Forum

06 12月, 2024, 03:58 CST

新興市場將需要超過40%的投資，反映出資本流向的轉變 

沙特阿拉伯利雅德2024年12月6日 /美通社/ -- 未來礦產論壇（FMF）發佈最新報告《塑造礦產的未來》（Shaping the Future of Minerals），深入探討如何在礦業生態系統中創造共享價值。

根據未來礦產論壇（FMF）執行董事Ali Al-Mutairi的說法：「這個超級區域在礦產資源方面擁有巨大的未開發潛力，可推動能源轉型。然而，需要5.4兆美元的投資來維持並擴展全球礦產開採與加工設施。」

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關鍵見解及完整報告請參閱此處

撰寫報告者語錄：

Vale Base Metals董事長Mark Cutifani表示：「建立促進共享且持久價值創造的合作夥伴關係，以及承諾支持商業框架，將在滿足並超越關鍵利益相關者期望方面發揮重要作用」。

CRU首席顧問Ionut Lazar表示：「跨部門合作對於實現全球減碳目標至關重要。」這是一個全球性的多利益相關者挑戰，需要戰略合作，尤其是如果我們想以節奏進步並實現所需的規模。」

Wood Mackenzie全球金屬與礦業顧問部門主管Patrick Barnes表示：「價值增值可以為國家帶來更高的GDP、更大的稅基帶來更多的財政收入、提高出口收益並創造就業機會。然而，國家不能夠盲目採取行動。如果各國希望實現價值，其計劃必須考慮到市場動態、成本與效益」。

發展夥伴研究所聯合創辦人兼董事會主席暨Clareo董事會主席Peter Bryant表示「企業正在承擔創造共享價值的責任，並與新夥伴進行更深層次的合作。政府在創造共享價值方面扮演著關鍵角色，透過提供投資的跳板，而不是過度規範。」

萊斯大學（Rice University）貝克研究所（Baker Institute）能源與礦產領域研究員Michelle Michot Foss博士 表示：「雖然礦業行業可以為促進和提升當地及區域的利益作出很大貢獻，但責任在於政府管轄機構，確保與經濟租金相關的利益能以建立信任的方式進行分配。」

Global AI Corporation行政總裁Richard Rothenberg表示：「隨著對關鍵礦產需求的持續增長，政策制定者和投資者應優先考慮可持續實踐、社區參與以及透明的治理，從而確保長期成功和積極的公眾認知」。

SOURCE Future Minerals Forum

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