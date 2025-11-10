Arabia Saudita acogerá la Undécima Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados (LDCMC11) en noviembre

RIAD, Arabia Saudita, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Arabia Saudita se está preparando para organizar la 11.ª Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados (LDCMC11) el 22 de noviembre, bajo el tema "Avanzar en la industrialización inclusiva: inversión, innovación y asociaciones en los países menos adelantados". La conferencia está organizada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en cooperación con el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, y precederá a la 21.ª Conferencia General de la ONUDI, celebrada en Riad.

Infographic about LDCMC11

La conferencia es una importante plataforma mundial dedicada a debatir sobre el desarrollo industrial en los países menos desarrollados del mundo. Refuerza el compromiso de la comunidad internacional de apoyar a 44 países de África, Asia, el Pacífico y el Caribe. Sus objetivos incluyen permitir un mayor acceso a la financiación, promover el intercambio de conocimientos y tecnologías, estimular el comercio y acompañar a los países menos adelantados para que se integren de una manera más eficaz a las cadenas de valor regionales y mundiales.

La conferencia se centrará en acelerar la industrialización inclusiva a través de tres pilares principales: inversión y financiación, innovación y asociaciones estratégicas. Los debates explorarán mecanismos financieros innovadores para movilizar capital tanto a nivel local como internacional para apoyar el crecimiento industrial sostenible en los PMA, y destacarán el papel de las instituciones financieras de desarrollo y los bancos multilaterales. La agenda también incluye el diálogo sobre políticas industriales transformadoras para que los países que han dejado de ser menos adelantados no vuelvan a caer en la pobreza. Los debates profundizarán en el diseño y la implementación de políticas industriales con visión de futuro que promuevan la diversificación, la adición de valor y la actualización tecnológica en los PMA.

La conferencia se inaugurará con una sesión de alto nivel titulada "Unidos por el progreso mediante la innovación", seguida de un diálogo ministerial de alto nivel sobre cómo fomentar entornos propicios que atraigan la inversión sostenible, fomenten los ecosistemas de innovación y desarrollen capacidades industriales inclusivas. La sesión explorará las sinergias entre las prioridades nacionales y las oportunidades globales, haciendo hincapié en el papel de la cooperación Sur-Sur, la integración regional y las alianzas público-privadas. El programa contará con sesiones interactivas que reunirán al sector privado, los gobiernos y los socios para el desarrollo, así como con contribuciones de expertos y formuladores de políticas. Estos compromisos tienen como objetivo crear asociaciones eficaces, apoyar la transferencia de tecnología e impulsar la inversión industrial sostenible en los países más vulnerables.

Arabia Saudita reforzará aún más su papel al acoger la 21.ª Conferencia General de la ONUDI en Riad del 23 al 27 de noviembre de 2025. Este evento reunirá a representantes de 173 estados miembros, junto con distinguidos líderes de gobiernos, el sector privado y organizaciones internacionales, con el fin de reforzar el papel fundamental del Reino como socio mundial para promover el desarrollo industrial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817998/Future_Minerals_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2817999/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_Logo.jpg

FUENTE Future Minerals Forum