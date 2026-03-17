Jacobs lance une solution de jumeau numérique pour les centres de données d'IA

Solution permettant d'améliorer la vitesse de rentabilisation, les performances énergétiques et l'exploitation et la maintenance des centres de données d'IA.

DALLAS, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE : J) a lancé une solution de jumeaux numériques de centre de données qui permet aux développeurs et aux propriétaires de planifier, de simuler et d'optimiser des centres de données d'intelligence artificielle (IA) à l'échelle du gigawatt dans un environnement virtuel, améliorant ainsi la rapidité de mise sur le marché, les performances énergétiques et les opérations à long terme.

Digital twin for a 1GW AI data center loaded at a selected site

La solution de jumeaux numériques, développée dans le cadre du plan directeur NVIDIA Omniverse DSX, associe une conception de référence normalisée pour un centre de données d'intelligence artificielle (IA) à l'échelle du gigawatt à un environnement virtuel hyper-réaliste, ainsi qu'à des simulations avancées de systèmes de calcul, d'alimentation et de refroidissement, pour servir de jumeau virtuel en temps réel d'un centre de données d'intelligence artificielle.

La solution permet une intégration sécurisée des composants à l'intérieur et à l'extérieur du centre de données, depuis les configurations d'alimentation sur site jusqu'aux simulations du flux d'air intérieur à la pointe de la technologie. En intégrant les systèmes de calcul, d'alimentation, de refroidissement, d'eau et les spécificités du site, la solution propose une visibilité depuis la planification initiale jusqu'à la mise en service virtuelle, l'exploitation et la maintenance.

Le Président-directeur général de Jacobs, Bob Pragada , a déclaré : « Les installations avancées deviennent de plus en plus complexes et coûteuses à construire, et comme l'infrastructure d'IA atteint le niveau du gigawatt, les propriétaires doivent savoir à quoi s'en tenir avant d'engager des capitaux. Grâce à nos connaissances approfondies, à notre main-d'œuvre internationale et à nos décennies d'expérience en matière d'installations les plus avancées au monde, nous créons des solutions qui aident les propriétaires à planifier plus efficacement, à améliorer les performances et à réaliser des opérations à long terme plus sûres et plus résilientes ».

Le premier module du jumeau numérique est disponible pour les propriétaires et les opérateurs. Les fonctionnalités futures devraient apporter de la valeur tout au long du cycle de vie des actifs, de la planification et de la conception à la mise en service et à la construction. Les conceptions futures de la solution visent à présenter un modèle optimal pour des centres de données plus petits, d'une capacité de 250 mégawatts, permettant une utilisation plus large dans le secteur.

La conception de référence modulaire du jumeau numérique permet un déploiement rapide et reproductible d'installations d'une puissance de l'ordre du gigawatt dans le monde physique. La conception de référence et la solution de jumeau numérique sont des éléments clés du plan directeur NVIDIA Omniverse DSX, qui est un cadre complet de création et d'exploitation de centres de données d'IA de l'ordre du gigawatt.

Jacobs soutient certains des plus grands fournisseurs mondiaux dans les secteurs des technologies de pointe, notamment les centres de données, l'électronique, les semi-conducteurs, les sciences de la vie et la fabrication spécialisée. La société participe actuellement à la mise en œuvre d'environnements informatiques haute performance pour le compte d'organisations telles que NVIDIA, Hut 8 et PsiQuantum. Du risque climatique au durcissement des réglementations en passant par le raccourcissement des délais d'exécution, le modèle intégré de réalisation de projets de Jacobs aide les entreprises à garder une longueur d'avance. En savoir plus →

Chez Jacobs, nous innovons aujourd'hui pour réinventer demain, en fournissant des résultats et des solutions pour les défis les plus complexes du monde. Avec environ 12 milliards de dollars de chiffres d'affaires annuel et forte d'une équipe de pratiquement 43 000 personnes, nous fournissons des services de bout en bout dans les domaines de la fabrication avancée, des villes et des lieux, de l'énergie, de l'environnement, des sciences de la vie, des transports et de l'eau. Qu'il s'agisse de conseil, de faisabilité, de planification, de conception, de programme ou de gestion du cycle de vie, nous créons un monde plus connecté et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site jacobs.com et connectez-vous à nos comptes LinkedIn , Instagram, X et Facebook.

Certaines déclarations du présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document, des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « estimer », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », les conjugaisons au futur et au conditionnel, « pouvoir » et autres termes similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et les attentes actuelles de la direction, ainsi que sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles. Toutefois, les déclarations prospectives sont par nature incertaines. Il existe un ensemble de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats commerciaux diffèrent sensiblement de nos déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des incertitudes quant au calendrier d'attribution des projets et des financements et d'éventuels variations des montants prévus dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act et d'autres lois et décrets relatifs aux dépenses gouvernementales, y compris toutes les directives adressées aux agences fédérales pour réduire les dépenses fédérales ou le volume de main-d'œuvre fédérale, et des changements dans les lois fiscales américaines ou étrangères, y compris la législation fiscale adoptée aux États-Unis en juillet 2025, des statuts, des règles, des règlements ou des ordonnances, y compris l'impact et les changements des tarifs et les mesures de rétorsion tarifaire ou les politiques commerciales, qui pourraient avoir un impact négatif sur nos positions financières futures ou nos résultats d'exploitation, ainsi que sur les conditions économiques générales, y compris l'inflation et les mesures prises par les autorités monétaires en réponse à l'inflation, les variations des taux d'intérêt et des taux de change, l'évolution des marchés de capitaux, la possibilité d'une récession ou d'un ralentissement économique, et l'augmentation de l'incertitude et des risques, y compris les risques politiques et les éventuels troubles à l'ordre public, liés aux résultats des élections sur nos marchés clés et à l'augmentation des tensions et des conflits géopolitiques, entre d'autres. Pour une description de ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles de se produire et d'entraîner une différence entre les résultats réels et nos déclarations prospectives, consulter les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). La société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives après la date du présent communiqué de presse pour les rendre conformes aux résultats réels, sauf si la loi applicable l'exige.

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