Jacobs veröffentlicht digitale Zwillingslösung für KI-Rechenzentren

Lösung zur Beschleunigung der Umsatzgenerierung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Betriebs- und Wartungsprozesse in KI-Rechenzentren

DALLAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) hat eine Data Center Digital Twin-Lösung veröffentlicht, die es Entwicklern und Eigentümern ermöglicht, KI-Rechenzentren im Gigawattbereich in einer virtuellen Umgebung zu planen, zu simulieren und zu optimieren. Die Lösung beschleunigt die Markteinführung und verbessert die energetische Performance und den langfristigen Betrieb.

Digital twin for a 1GW AI data center loaded at a selected site

Die digitale Zwillingslösung, die auf der Grundlage des NVIDIA Omniverse DSX-Blueprints entwickelt wurde, kombiniert ein standardisiertes Referenzdesign für ein KI-Rechenzentrum im Gigawatt-Bereich mit einer hyperrealistischen virtuellen Umgebung sowie fortschrittlichen Simulationen von Rechen-, Energie- und Kühlsystemen, um als virtueller Zwilling eines KI-Rechenzentrums in Echtzeit zu dienen.

Die Lösung ermöglicht die sichere Integration von Komponenten innerhalb und außerhalb des Rechenzentrums, von Stromversorgungskonfigurationen vor Ort bis hin zu hochmodernen Simulationen der Luftströmung in Innenräumen. Durch die Integration von Rechen-, Strom-, Kühl- und Wassersystemen sowie standortspezifischen Merkmalen bietet die Lösung Transparenz von der frühen Planung über die virtuelle Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

Bob Pragada, Chair und Chief Executive Officer von Jacobs, sagte: „Moderne Anlagen werden immer komplexer und kostspieliger, und da die KI-Infrastruktur in den Gigawattbereich vordringt, brauchen Betreiber mehr Sicherheit, bevor sie Kapital bereitstellen. Mit unserem fundierten Wissen, unseren globalen Mitarbeitenden und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Bereitstellung der modernsten Anlagen der Welt schaffen wir Lösungen, die Eigentümern helfen, effizienter zu planen, die Leistung zu verbessern und langfristig einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten."

Das erste Modul des digitalen Zwillings steht Eigentümern und Betreibern bereits zur Verfügung. Künftige Funktionen sollen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg einen Mehrwert bieten, von der Planung und dem Entwurf bis zur Inbetriebnahme und dem Bau. Zukünftige Entwürfe der Lösung zielen darauf ab, eine Blaupause für kleinere 250-Megawatt-Rechenzentren zu liefern, die einen breiteren Einsatz in der Industrie ermöglichen.

Das modulare Referenzdesign des digitalen Zwillings ermöglicht den schnellen, wiederholbaren Einsatz von Anlagen im Gigawattbereich in der realen Welt. Das Referenzdesign und die digitale Zwillingslösung sind Schlüsselkomponenten des NVIDIA Omniverse DSX-Blueprints, eines umfassenden Rahmenwerks für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Rechenzentren im Gigawattbereich.

Jacobs unterstützt einige der weltweit größten Anbieter von Spitzentechnologie, darunter Rechenzentren, Elektronik, Halbleiter, Biowissenschaften und spezialisierte Fertigungsbetriebe. Das Unternehmen ist derzeit an der Bereitstellung von High-Performance-Computing-Umgebungen für Unternehmen wie NVIDIA, Hut 8 und PsiQuantum beteiligt. Von Klimarisiken über strengere Vorschriften bis hin zu beschleunigten Zeitplänen – das integrierte Projektabwicklungsmodell von Jacobs hilft Unternehmen, immer einen Schritt voraus zu sein. Mehr erfahren →

Wir bei Jacobs stellen uns den Herausforderungen der Gegenwart, um die Zukunft neu zu erfinden – wir liefern Ergebnisse und Lösungen für die komplexesten Herausforderungen der Welt. Mit einem Jahresumsatz von rund 12 Milliarden US-Dollar und fast 43.000 Mitarbeitenden bieten wir umfassende Dienstleistungen in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Städte und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr und Wasser. Von Beratung und Consulting über Machbarkeit, Planung und Design bis hin zu Programm- und Lebenszyklusmanagement schaffen wir eine vernetztere und nachhaltigere Welt. Auf jacobs.com erfahren Sie, wir wir das machen. Folgen Sie uns auf LinkedIn , Instagram,X und Facebook, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht direkt auf eine historische oder aktuelle Tatsache beziehen. Wörter wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „strebt an", „schätzt", „plant", „beabsichtigt", „zukünftig", „wird", „würde", „könnte", „kann", und ähnliche in dieser Pressemeldung verwendete Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf die aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsleitung sowie auf die derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Geschäftsergebnisse wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, unter anderem, Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Vergabe von Projekten und Finanzierungen und mögliche Änderungen der Beträge, die im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act und anderer Gesetze und Anordnungen im Zusammenhang mit Regierungsausgaben vorgesehen sind, einschließlich jeglicher Anweisung an Bundesbehörden, die Bundesausgaben oder die Zahl der Bundesbediensteten zu reduzieren, und Änderungen der US-amerikanischen oder ausländischen Steuergesetze, einschließlich der in den USA erlassenen Steuergesetze. die im Juli 2025 in Kraft getretene Steuergesetzgebung in den USA, Satzungen, Regeln, Vorschriften oder Verordnungen, einschließlich der Auswirkungen und Änderungen von Zöllen und Vergeltungszöllen oder handelspolitischen Maßnahmen, die sich nachteilig auf unsere künftige Finanzlage oder unser Betriebsergebnis auswirken können, sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Inflation und der von den Währungsbehörden als Reaktion auf die Inflation getroffenen Maßnahmen, Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse, Veränderungen auf den Kapitalmärkten, die Möglichkeit einer Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs sowie erhöhte Unsicherheiten und Risiken, einschließlich politischer Risiken und potenzieller ziviler Unruhen, im Zusammenhang mit dem Ausgang von Wahlen in unseren Schlüsselmärkten und erhöhten geopolitischen Spannungen und Konflikten, um nur einige zu nennen. Eine Beschreibung dieser und weiterer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in unseren Unterlagen, die wir bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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