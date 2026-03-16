Jacobs lanza una solución de gemelos digitales para centros de datos de IA

Solución para mejorar la velocidad de generación de ingresos, el rendimiento energético y las operaciones y el mantenimiento de los centros de datos de IA.

DALLAS, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) ha lanzado una solución de gemelo digital para centros de datos que permite a los desarrolladores y propietarios planificar, simular y optimizar centros de datos de inteligencia artificial (IA) a escala de gigavatios en un entorno virtual, lo que mejora la rapidez de comercialización, el rendimiento energético y las operaciones a largo plazo.

Digital twin for a 1GW AI data center loaded at a selected site

La solución de gemelo digital, desarrollada utilizando el diseño NVIDIA Omniverse DSX, combina un diseño de referencia estandarizado para un centro de datos de inteligencia artificial (IA) a escala de gigavatios con un entorno virtual hiperrealista, junto con simulaciones avanzadas de sistemas de computación, energía y refrigeración, para servir como un gemelo virtual en tiempo real de un centro de datos de IA.

La solución permite la integración segura de componentes dentro y fuera del centro de datos, desde configuraciones de alimentación locales hasta simulaciones de vanguardia del flujo de aire interior. Al integrar los sistemas de computación, alimentación, refrigeración y agua, así como las particularidades del sitio, la solución proporciona visibilidad desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha, operación y mantenimiento virtuales.

Bob Pragada, presidente y consejero delegado de Jacobs, declaró: "Las instalaciones avanzadas son cada vez más complejas y costosas de construir, y a medida que la infraestructura de IA alcanza el nivel de gigavatios, los propietarios necesitan mayor certeza antes de invertir capital. Gracias a nuestro profundo conocimiento, nuestra plantilla global y décadas de experiencia en la construcción de las instalaciones más avanzadas del mundo, estamos creando soluciones que ayudan a los propietarios a planificar de forma más eficiente, mejorar el rendimiento y lograr operaciones a largo plazo más seguras y resilientes".

El primer módulo del gemelo digital ya está disponible para propietarios y operadores. Se prevé que las funcionalidades futuras aporten valor a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, desde la planificación y el diseño hasta la puesta en marcha y la construcción. Los diseños futuros de la solución pretenden servir de modelo para centros de datos más pequeños, de 250 megavatios, lo que permitirá una mayor adopción por parte de la industria.

El diseño de referencia modular del gemelo digital permite el despliegue rápido y repetible de instalaciones a escala de gigavatios en el mundo físico. El diseño de referencia y la solución de gemelo digital son componentes clave del modelo NVIDIA Omniverse DSX, un marco integral para la creación y operación de centros de datos de IA a escala de gigavatios.

Jacobs presta servicios a algunos de los mayores proveedores del mundo en sectores de tecnología avanzada, como centros de datos, electrónica, semiconductores, ciencias biológicas y fabricación especializada. Actualmente, la empresa participa en la implementación de entornos de computación de alto rendimiento para organizaciones como NVIDIA, Hut 8 y PsiQuantum. Desde el riesgo climático hasta la creciente exigencia de las normativas y la aceleración de los plazos de entrega, el modelo integrado de gestión de proyectos de Jacobs ayuda a las empresas a ir siempre un paso por delante. Más información →

En Jacobs, desafiamos el presente para reinventar el futuro, ofreciendo resultados y soluciones para los retos más complejos del mundo. Con ingresos anuales de aproximadamente 12.000 millones de dólares y un equipo de casi 43.000 profesionales, brindamos servicios integrales en fabricación avanzada, ciudades y territorios, energía, medio ambiente, ciencias de la vida, transporte y agua. Desde asesoría y consultoría hasta estudios de viabilidad, planificación, diseño, gestión de programas y ciclo de vida, estamos creando un mundo más conectado y sostenible. Descubra cómo en jacobs.com y conéctese con nosotros en LinkedIn , Instagram, X y Facebook.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no se refieren directamente a ningún hecho histórico o actual. En este documento, palabras como "espera", "anticipa", "cree", "busca", "estima", "planea", "pretende", "futuro", "hará", "podría", "puede", "puede" y similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las estimaciones y expectativas actuales de la gerencia, así como en los datos competitivos, financieros y económicos disponibles. Sin embargo, las declaraciones prospectivas son inherentemente inciertas. Existen diversos factores que podrían causar que los resultados comerciales difieran sustancialmente de nuestras declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros, incertidumbres en cuanto al momento de la adjudicación de proyectos y financiamiento, y posibles cambios en los importes previstos en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo y otras leyes y órdenes ejecutivas relacionadas con el gasto gubernamental, incluyendo cualquier directiva a las agencias federales para reducir el gasto federal o el tamaño de la fuerza laboral federal, y cambios en las leyes tributarias estadounidenses o extranjeras, incluyendo la legislación tributaria promulgada en los EE.UU. en julio de 2025, estatutos, normas, reglamentos u ordenanzas, incluyendo el impacto de, y cambios en aranceles y aranceles de represalia o políticas comerciales, que pueden afectar negativamente nuestra posición financiera futura o resultados de operaciones, así como las condiciones económicas generales, incluyendo la inflación y las medidas adoptadas por las autoridades monetarias en respuesta a la inflación, cambios en las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas, cambios en los mercados de capitales, la posibilidad de una recesión o desaceleración económica, y una mayor incertidumbre y riesgos, incluyendo riesgos políticos y posibles disturbios civiles, relacionados con el resultado de las elecciones en nuestros mercados clave y elevados tensiones y conflictos geopolíticos, entre otros. Para una descripción de estos y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran de nuestras declaraciones prospectivas, consulte nuestros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. La compañía no tiene la obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado de prensa para que se ajusten a los resultados reales, salvo que lo exija la ley aplicable.

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