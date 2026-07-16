Jane Goodall Institute USA y FormationQ lanzan un programa de investigación en computación cuántica único en su tipo para explorar las raíces ecológicas de la guerra y la paz

LONDRES y AUSTIN, Texas, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Jane Goodall Institute (JGI) USA y FormationQ anunciaron hoy una alianza de investigación histórica que aplicará la computación cuántica de iones atrapados de IonQ a una de las preguntas más persistentes de la ecología del comportamiento: ¿por qué algunas especies recurren a la violencia letal entre grupos mientras que otras coexisten pacíficamente con sus vecinos?

Este programa de dos años, cuyo lanzamiento se celebra en el Día Mundial del Chimpancé, fecha que conmemora el 66.° aniversario de la llegada de la Dra. Jane Goodall a Gombe, Tanzania, para iniciar su estudio de chimpancés salvajes, se basa en más de seis décadas de investigación de campo pionera. De este modo, integra el modelado computacional avanzado, la computación híbrida cuántica clásica y la ecología del comportamiento en un nuevo marco de investigación colaborativa de vanguardia.

El programa, Ecología de la guerra y la paz: uso de modelos basados en agentes optimizados cuantitativamente para explicar el comportamiento intergrupal opuesto en chimpancés y bonobos, marcará la primera aplicación en su tipo de la computación optimizada por tecnología cuántica al estudio de la ecología, la evolución y el comportamiento. Esto representa un audaz y nuevo capítulo en el legado de décadas de Jane Goodall Institute USA en cuanto al uso de tecnologías innovadoras para respaldar la investigación a largo plazo, la conservación y la educación.

El programa reunirá el legado científico sin igual del JGI, los modelos de comportamiento desarrollados por investigadores de la Universidad de Minnesota, la experiencia de FormationQ en el diseño y la operación de programas aplicados y la plataforma de computación cuántica de IonQ.

En el centro del programa se encuentra B3GET (Comportamiento, ecología, genética, evolución y compensaciones), un sofisticado modelo basado en agentes en el que primates virtuales viven, se desplazan, buscan alimento, se reproducen e interactúan en entornos artificiales. Los investigadores pueden modificar de manera sistemática las condiciones ecológicas, lo que incluye la distribución del alimento, el tamaño del territorio y las reglas de cohesión grupal, a fin de investigar cómo los factores ambientales influyen en los patrones de cooperación y conflicto a lo largo del tiempo.

Los chimpancés y los bonobos son los dos parientes vivos más cercanos de la humanidad; sin embargo, muestran patrones de comportamiento intergrupal sorprendentemente distintos. Es ampliamente conocido que Jane Goodall observó la guerra entre chimpancés en la década de 1970, periodo en el que estos animales participaron en conflictos intergrupales organizados y letales. Por el contrario, se sabe que los bonobos socializan de manera pacífica entre distintas comunidades.

A juicio de los investigadores, la explicación de esta diferencia radica en la ecología: en la manera en que se distribuye el alimento en el entorno, en la extensión del territorio que cada especie debe recorrer y en las decisiones cotidianas que toma cada individuo acerca de si viajar solo o en grupo. Décadas de investigación de campo han aportado conocimientos extraordinarios acerca de estos comportamientos. No obstante, comprender cómo interactúan múltiples variables ecológicas en sistemas complejos sigue siendo un desafío importante.

Al combinar el modelado avanzado basado en agentes con enfoques computacionales híbridos cuántico clásicos, el programa investigará cómo la computación cuántica puede ayudar a los investigadores a explorar este espacio complejo de nuevas maneras y a mejorar la calibración de modelos de comportamiento a gran escala, lo que ayudará a identificar las condiciones ecológicas que diferencian la agresión intergrupal letal de los chimpancés de la coexistencia más pacífica de los bonobos.

El proyecto también ofrecerá información acerca de cómo el comportamiento natural de los chimpancés se vincula con el hábitat y con el aumento de la mortalidad. Ambos factores resultan esenciales no solo para comprender a los chimpancés, sino también para identificar y proteger mejor sus hábitats, así como para modelar las poblaciones de chimpancés con el fin de desarrollar estrategias de conservación más eficaces.

El Dr. Lilian Pintea, vicepresidente de Ciencia de la Conservación en el Jane Goodall Institute e investigador principal, afirmó:

"La Dra. Jane Goodall dedicó más de 65 años a crear el registro continuo más exhaustivo de chimpancés salvajes. Ese legado de observación paciente y rigurosa se encuentra ahora en la frontera de la ciencia cuántica. Comprender las condiciones ecológicas que determinan la forma en que los chimpancés interactúan con sus hábitats y vecinos también es relevante para entender por qué las poblaciones prosperan o disminuyen, y dónde las medidas de conservación serán más eficaces.

"Esta alianza personifica exactamente lo que representa el trabajo científico del Jane Goodall Institute: aplicar estratégicamente las herramientas tecnológicas más potentes disponibles a las preguntas más importantes para los chimpancés, para la conservación y para nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Este programa es uno de los últimos en los que Jane y yo trabajamos juntos. Presentarlo hoy, en el 66.° aniversario de su primer día en Gombe, tiene un significado muy profundo para mí".

Nada Hosking, fundadora y directora ejecutiva de FormationQ, afirmó:

"Este programa parte de una pregunta científica profunda, de décadas de una extraordinaria investigación de campo y de un sofisticado modelo diseñado para comprender un sistema natural sumamente complejo. El papel de FormationQ en esta alianza consiste en vincular dichos elementos con las capacidades de computación cuántica de vanguardia de IonQ, a fin de estructurar un programa de investigación en torno a una interrogante que nunca antes se había planteado de esta manera.

"Creemos que la verdadera promesa de la tecnología cuántica se manifestará cuando la experiencia en el sector de nivel mundial, los datos y los modelos se conecten con la tecnología de maneras que permitan a los investigadores plantearse nuevas preguntas. Pocos puntos de partida podrían ser más significativos que el extraordinario legado científico de Jane Goodall y lo que este aún nos puede enseñar acerca de la naturaleza, la conservación y nosotros mismos".

Notas para los editores

B3GET fue desarrollado por la Dra. Kristin N. Crouse, investigadora posdoctoral de la Universidad de Minnesota, quien se desempeñará como coinvestigadora y directora de investigación a tiempo completo en el proyecto. El equipo del proyecto también cuenta con la participación del Dr. Michael L. Wilson como coinvestigador, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota, y con el apoyo en infraestructura de investigación del Instituto de Supercomputación de la Universidad de Minnesota. Michael Wilson, profesor de Ecología, Evolución y Comportamiento, es investigador principal del Gombe Research Consortium y cuenta con más de 25 años de experiencia de trabajo en el proyecto de chimpancés de Gombe, lo que incluye tres años en los que se desempeñó como director de investigación de campo del Gombe Stream Research Centre.

El Jane Goodall Institute (JGI) USA aporta la información recopilada en más de 65 años de registros de investigación de campo, lo que sirve de base para definir las áreas de enfoque de este programa de investigación gracias a su conocimiento especializado en la materia. FormationQ reunirá a los socios, encargándose del diseño y la operación del componente cuántico aplicado del programa, mientras que IonQ proporcionará la plataforma de computación cuántica y la capacidad técnica mediante sus sistemas de iones atrapados.

Acerca del Jane Goodall Institute

El Jane Goodall Institute (JGI) es una organización de conservación a nivel mundial fundada en 1977 que promueve el legado de la Dra. Jane Goodall con 30 oficinas en todo el mundo. El Jane Goodall Institute da continuidad a la visión de Jane de inspirar esperanza y transformarla en acción mediante programas impulsados por la ciencia y respaldados por la tecnología, los cuales se enfocan en la investigación y rehabilitación de la vida silvestre, la conservación liderada por la comunidad y la participación de los jóvenes. Mediante el programa juvenil Roots & Shoots de Jane Goodall, activo actualmente en 75 países de todo el mundo y en constante crecimiento, el JGI construye un movimiento de personas compasivas que respaldan su misión de crear un mundo mejor para los seres humanos, los demás animales y nuestro entorno compartido.

Obtenga más información en JaneGoodall.org y RootsAndShoots.org. Siga a @JaneGoodallInst y @RootsAndShoots.

Acerca de FormationQ

FormationQ es el facilitador clave para la adopción de la tecnología cuántica a nivel mundial. La empresa desarrolla las vías institucionales y las estructuras de colaboración que permiten que las tecnologías cuánticas pasen de la investigación de vanguardia a su aplicación en el mundo real. En colaboración con instituciones líderes y socios tecnológicos, FormationQ opera y respalda programas que impulsan el desarrollo de talento, la creación de aplicaciones y la coordinación de ecosistemas de manera que puedan ser gestionados, confiables y sostenibles a lo largo del tiempo.

Acerca de IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] es la plataforma y fábrica cuántica líder a nivel mundial, que ofrece soluciones cuánticas integradas en los ámbitos de la computación, las redes, la detección y la seguridad. La generación más reciente de computadoras cuánticas de IonQ, el IonQ Tempo, es el último de una serie de sistemas de vanguardia que han ayudado a clientes y socios, entre ellos Amazon Web Services, NVIDIA y Astrazeneca, a multiplicar por 20 su rendimiento y a acelerar la innovación en el descubrimiento de fármacos, la ciencia de materiales, el modelado financiero, la logística, la ciberseguridad y la defensa. En 2025, la empresa logró una fidelidad de puerta de dos cúbits del 99,99 %, con lo que estableció un récord mundial en rendimiento de computación cuántica.

Con sede en College Park, Maryland, IonQ cuenta con operaciones en California, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italia, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Canadá y el Reino Unido. Nuestros servicios de computación cuántica están disponibles mediante los principales proveedores de la nube, al tiempo que satisfacemos las necesidades de los clientes de redes y detección por tierra, mar, aire y espacio. IonQ logra que las plataformas cuánticas sean más accesibles y tengan un mayor impacto que nunca. Obtenga más información en IonQ.com.

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FormationQ

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FUENTE FormationQ