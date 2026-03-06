KuCoin Presenta un airdrops de futuros de 1 millón de USDT, que recompensa el tiempo en el mercado en nuevos anuncios para fortalecer los ecosistemas de anuncios

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, KuCoin, plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció "Trade New Futures & Share 1M Airdrop", (Opere con nuevos futuros y comparta 1 millón de airdrops) una campaña de futuros de KuCoin que presenta un fondo de recompensa total de 1.000.000 USDT diseñado para recompensar a los usuarios que ocupan posiciones en contratos de futuros recién cotizados. El programa acumula recompensas cada hora vinculadas al tiempo de exposición al mercado y a la posición. Al enfatizar la participación sostenida durante la ventana de trading anticipado de las nuevas cotizaciones, la campaña pretende apoyar una participación más saludable, promover una liquidez temprana más estable y ayudar a fortalecer los ecosistemas de cotización.

Los anuncios nuevos suelen implicar un rápido descubrimiento de precios, cambios en la liquidez y una mayor actividad a corto plazo. El enfoque basado en la posición de KuCoin está diseñado para promover una formación de liquidez más orgánica al recompensar la duración en lugar de la velocidad, lo que reduce la ventaja relativa del comportamiento puramente de alta frecuencia impulsado por eventos. Esta estructura tiene como objetivo apoyar un entorno de trading más transparente y estable en torno a nuevas cotizaciones, alinear incentivos con una participación en el mercado más prolongada y deliberada, y ayudar a usuarios elegibles a compensar los costos relacionados con las tenencias, a la vez que contribuye a una participación más ordenada en las primeras etapas.

La campaña también se basa en la fortaleza establecida de KuCoin en los mercados de altcoin y contratos perpetuos. Según el Informe anual de líderes de bolsas 2025 de CryptoQuant, KuCoin se encuentra entre las dos principales bolsas a nivel mundial en el trading de contratos perpetuos orientados a altcoins, con "otras altcoins" de baja capitallización y las ocho principales altcoins por capitalización de mercado que representan más del 50 % del volumen de trading de contratos perpetuos de KuCoin. Esta profundidad de liquidez diversificada de derivados respalda un acceso más amplio a activos emergentes y ayuda a que las nuevas cotizaciones se desarrollen con una participación más consistente en el mercado.

Más allá de los incentivos de trading, la campaña refleja el enfoque más amplio de KuCoin en mejorar la consolidación de nuevos mercados. Al recompensar el tiempo en el mercado, KuCoin tiene como objetivo alentar a los usuarios a interactuar con los nuevos anuncios de manera que apoye una participación más saludable, mejore la calidad de la liquidez temprana y ayude a proyectos y mercados emergentes a superar la volatilidad temprana con una participación más constante de los usuarios.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles, que brindan acceso a más de 1000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

