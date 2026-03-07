KuCoin ने नई लिस्टिंग पर लिस्टिंग इकोसिस्टमों को मजबूत करने के लिए Time-in-Market को पुरस्कृत करते हुए, 1M USDT Futures Airdrop की शुरुआत की है

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 7 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, विश्वास पर निर्मित एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ने आज "Trade New Futures & Share 1M Airdrop," एक KuCoinFutures की घोषणा की एक है, जिसमें नए सूचीबद्ध वायदा अनुबंधों में पोजीशन रखने वाले उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया 1,000,000 USDT के टोटल रिवार्ड का एक पूल है। यह प्रोग्राम प्रति घंटे के आधार पर पुरस्कार अर्जित करता है जो बाजार में समय और स्थिति एक्सपोजर से जुड़ा होता है। नई लिस्टिंग के शुरुआती ट्रेडिंग विंडो के दौरान निरंतर भागीदारी पर जोर देते हुए इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ भागीदारी का समर्थन, अधिक स्थिर प्रारंभिक तरलता को प्रोत्साहित और लिस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने में सहायता करना है।

आमतौर पर नई लिस्टिंग में मूल्यों का तेजी से निर्धारण, लिक्विडिटी में बदलाव और अल्पकालिक गतिविधि में वृद्धि शामिल होती है। विशुद्ध रूप से उच्च-फ्रीक्वन्सी, घटना-संचालित व्यवहार के सापेक्ष लाभ को कम करते हुए KuCoin का पोजीशन-आधारित दृष्टिकोण गति के बजाय अवधि को पुरस्कृत करके अधिक स्वाभाविक लिकुडीटी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस संरचना का उद्देश्य नई लिस्टिंग के संबंध में अधिक पारदर्शी और स्थिर व्यापारिक वातावरण का समर्थन, प्रोत्साहनों को लंबे और अधिक सुनियोजित बाजार जुड़ाव के साथ संरेखित और पात्र उपयोगकर्ताओं को होल्डिंग से संबंधित लागतों की भरपाई करने में सहायता करने के साथ-साथ अधिक व्यवस्थित प्रारंभिक चरण की भागीदारी में योगदान देना है।

यह अभियान ऑल्टकॉइन और पर्पेचुअल बाज़ारों में KuCoin की स्थापित ताकत पर भी आधारित है। CryptoQuant's Annual Exchange Leader Report 2025 के अनुसार, KuCoin ऑल्टकॉइन-उन्मुख पर्पेचुअल ट्रेडिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष दो एक्सचेंजों में शामिल है, जिसमें लॉन्ग-टेल "अन्य ऑल्टकॉइन" और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष आठ ऑल्टकॉइन KuCoin के पर्पेचुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। विविधीकृत डेरिवेटिव्स में लिक्विडिटी की यह गहराई उभरती हुई संपत्तियों तक व्यापक पहुंच को सपोर्ट और अधिक सुसंगत बाजार भागीदारी के साथ नई लिस्टिंग को विकसित करने में सहायता करती है।

ट्रेडिंग प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, यह अभियान नए बाजारों के परिपक्व होने के तरीके को बेहतर बनाने पर KuCoin के व्यापक फोकस को दर्शाता है। बाजार में बिताए गए समय को पुरस्कृत करके, KuCoin का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को नई लिस्टिंग के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे स्वस्थ भागीदारी को बढ़ावा मिले, प्रारंभिक तरलता की गुणवत्ता में सुधार हो और उभरते प्रोजेक्ट और बाजारों को अधिक निरंतर उपयोगकर्ता भागीदारी के साथ प्रारंभिक अस्थिरता से उबरने में सहायता मिले।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता विश्वास करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील और अनुपालन योग्य डिजिटल परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल है।

Forbes and Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास SOC 2 Type II और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO BC Wong के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

