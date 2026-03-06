KuCoin Luncurkan Program Airdrop Futures 1 Juta USDT untuk Mendorong Partisipasi pada Listing Baru

Listing baru biasanya melibatkan proses penemuan harga yang cepat, perubahan likuiditas, serta aktivitas perdagangan jangka pendek yang tinggi. Pendekatan berbasiskan posisi dari KuCoin dirancang untuk mendorong pembentukan likuiditas yang lebih alami dengan memberikan reward pada durasi partisipasi, bukan sekadar kecepatan transaksi. Pendekatan tersebut mengurangi keuntungan relatif dari strategi perdagangan frekuensi tinggi yang berbasiskan peristiwa. Struktur program ini mendukung trading yang lebih transparan dan stabil saat listing baru berlangsung. Selain itu, sistem ini menyelaraskan insentif dengan partisipasi pasar yang lebih terukur dan berkelanjutan, sekaligus membantu pengguna yang memenuhi persyaratan untuk mengimbangi biaya menahan posisi sambil berkontribusi pada stabilitas pasar tahap awal.

Program ini juga memperkuat posisi KuCoin di pasar altcoin dan perpetual futures. Berdasarkan laporan CryptoQuant's Annual Exchange Leader Report 2025 , KuCoin termasuk dalam dua besar bursa global untuk perdagangan perpetual altcoin. Perdagangan perpetual yang melibatkan altcoin di luar delapan besar kapitalisasi pasar, bersama dengan delapan altcoin utama, menyumbang lebih dari 50% volume perdagangan perpetual di KuCoin.

Likuiditas derivatif yang beragam ini memberikan akses yang lebih luas terhadap aset kripto baru sekaligus membantu listing baru berkembang dengan partisipasi pasar yang lebih konsisten. Selain sebagai insentif perdagangan, program ini mencerminkan fokus KuCoin dalam meningkatkan proses perkembangan pasar baru. Dengan memberikan reward berdasarkan durasi partisipasi di pasar, KuCoin mendorong pengguna terlibat dalam listing baru dengan cara yang lebih stabil, meningkatkan kualitas likuiditas awal, serta membantu proyek dan pasar baru melewati fase volatilitas awal dengan partisipasi pengguna yang lebih konsisten.

