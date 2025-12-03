글로벌 비즈니스의 새 지평 연 CIIE 2025: 혁신, 포용, 신흥 시장 선도

새로운 전시 구역에서 혁신과 포용 장려

올해의 CIIE에서는 혁신을 촉진하고 보다 포용적인 참여를 유도하고자 여러 가지 새로운 전시 구역이 사상 처음으로 마련되었다. 신설된 아시아 및 아프리카 국가 전용 구역에는 우대 정책과 무관세 혜택을 시행하여 소규모 수출 기업들이 세계 2위 소비 시장인 중국에 성공적으로 진입하는 데 도움을 주려는 취지에서 중국과 수교를 맺은 국가들의 제품이 중점적으로 전시되었다.

공동 번영을 위한 적극적인 개방 확대

제8회 중국국제수입박람회에는 155개 이상의 국가 및 지역에서 온 최소 4108개의 기업이 자사 제품을 전시해 43만 제곱미터에 달하는 방대한 전시장을 빛냈다. 이번 박람회에는 총 67개 국가와 유관 조직이 참여했는데, 특히 17개 아프리카 국가는 나이지리아산 대두, 베냉산 파인애플, 부룬디산 커피 등 자국 고유의 제품을 출품하여 아프리카 제품의 다양성과 품질을 과시했다.

포럼에서 논의된 통찰과 세계 각국의 협력

박람회와 함께 열린 홍차오 국제경제포럼(Hongqiao International Economic Forum, HQF)에서는 개방에 중점을 둔 협력 강화와 통찰력 공유를 위해 전 세계 유력 인사들이 다시 한번 한자리에 모였다. 홍차오 국제경제포럼에서는 글로벌 개방 경제와 중국의 개방 정책을 심층적으로 분석한 2025년 세계 개방 보고서(World Openness Report 2025)와 최신 세계 개방 지수(World Openness Index)가 공개되었다. 이번 보고서에는 노벨 경제학상 수상자가 처음으로 집필에 참여해 전문성을 높인 데다, 다양한 국제기구의 참여로 시각이 한층 더 폭넓어졌다. 포럼 주제인 '새로운 기회를 위한 개방, 공동 미래를 위한 협력(Opening-up for New Opportunities, Collaborating for a Shared Future)'에 맞춰 다자간 협력 활성화와 디지털 혁신부터 환경친화적 개발과 개방 경제 구축에 이르기까지 다양한 주제를 다루는 25가지 병행 세션도 진행되었다.

제8회 CIIE는 시장 연계, 혁신 활성화, 포용적 성장 증진이라는 글로벌 사명을 재확인하며 성황리에 막을 내렸다. 전 세계 각지에서 온 기업과 방문객은 이번 박람회에서 다양한 기회를 발굴하고 실현할 수 있었다.

자세한 내용과 최신 소식은 CIIE 공식 웹사이트인 중국국제수입박람회에서 확인할 수 있다.

문의처: 최 옌(Cui Yan), 전화: 0086-21-968888 이메일: [email protected]

SOURCE China International Import Expo (CIIE)