La cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China se celebrará en Pekín en junio de 2026

El alcance mundial sostenido impulsa mayores oportunidades de colaboración

PEKÍN, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 4.a Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China ("CISCE", "la Exposición") se celebrará en Pekín del 22 al 26 de junio de 2026. Hasta la fecha, más de 300 empresas se han inscrito para tener su exposición, y los preparativos avanzan sin problemas.

Foro Canadá-China sobre Cooperación Comercial e Inversión se celebró en Toronto，promoción en el sitio de la 4.ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo) El foro "De la política a la colaboración: APEC 2026: liberando el potencial del comercio y la inversión" se celebró en Washington D. C. Promoción en el sitio de la 4.ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, una delegación de líderes empresariales chinos organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) visitó Canadá y participó en amplios intercambios con representantes gubernamentales y del sector. En el Foro Canadá-China sobre Cooperación en Comercio e Inversión, el grupo hizo una presentación acerca de la próxima Expo ante más de 150 funcionarios gubernamentales, líderes institucionales y ejecutivos corporativos de ambos países. Las discusiones se centraron en profundizar la colaboración en fabricación avanzada, tecnología digital, energía limpia y agricultura sostenible.

Después de esto, el CCPIT envió una delegación a Estados Unidos, para participar en extensos diálogos con líderes políticos y empresariales estadounidenses mientras llevaba a cabo múltiples eventos promocionales en todo el país. El 4 de diciembre, en Washington, D.C., el presidente del CCPIT, Ren Hongbin, se dirigió al foro "De la política a la colaboración: APEC 2026: liberando el potencial del comercio y la inversión". Señaló los beneficios recíprocos de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, al tiempo que reafirmó el papel del CCPIT en la profundización de la cooperación práctica y la promoción del desarrollo constante y a largo plazo de los lazos económicos y comerciales bilaterales. Los asistentes estadounidenses mostraron un considerable interés en fortalecer los lazos de la cadena de suministro con China. Durante el foro, el Grupo del Centro Internacional de Exposiciones de China realizó una presentación dedicada a la 4.a CISCE.

El 5 de diciembre, la delegación asistió al "Puerto de oportunidades: desayuno de redes de negocios entre Estados Unidos y China" en Oakland, California, centrado en tecnología digital, inteligencia artificial y otros sectores emergentes, para explorar oportunidades de innovación conjunta dentro de los ecosistemas industriales de los dos países. También se compartió otra presentación detallada acerca de la 4.a CISCE.

La Expo se ha convertido en una plataforma vital para promover la cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro a nivel mundial. El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional declaró que continuará adhiriéndose a la orientación estratégica del 15.o Plan Quinquenal, para garantizar altos estándares y una calidad superior en todos los preparativos para la cuarta edición de la Expo.

Visite https://en.cisce.org.cn/ para obtener más información actualizada sobre la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China.

