Die 4. China International Supply Chain Expo findet im Juni 2026 in Beijing statt

BEIJING, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die 4. China International Supply Chain Expo („CISCE", „die Expo") findet vom 22. bis 26. Juni 2026 in Beijing statt. Bis heute haben sich mehr als 300 Unternehmen für die Ausstellung angemeldet, und die Vorbereitungen laufen reibungslos.

Vom 30. November bis zum 2. Dezember besuchte eine vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) organisierte Delegation chinesischer Wirtschaftsführer Kanada und führte einen umfassenden Austausch mit Vertretern der Regierung und der Industrie. Auf dem Kanada-China-Forum für Handels- und Investitionskooperation hielt die Gruppe vor mehr als 150 Regierungsbeamten, institutionellen Führungskräften und Unternehmensleitern aus beiden Ländern eine Präsentation über die bevorstehende Expo. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, digitale Technologie, saubere Energie und nachhaltige Landwirtschaft.

Anschließend entsandte der CCPIT eine Delegation in die Vereinigten Staaten, wo sie umfangreiche Gespräche mit amerikanischen Politikern und Wirtschaftsführern führte und mehrere Werbeveranstaltungen im ganzen Land durchführte. Am 4. Dezember hielt CCPIT-Präsident Ren Hongbin in Washington, D.C., eine Rede auf dem Forum „Von der Politik zur Partnerschaft: APEC 2026 – Erschließung des Handels- und Investitionspotenzials". Er wies auf die gegenseitigen Vorteile der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China hin und bekräftigte die Rolle des CCPIT bei der Vertiefung der praktischen Zusammenarbeit und der Förderung einer stabilen und langfristigen Entwicklung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Die US-amerikanischen Teilnehmer zeigten großes Interesse an einer Stärkung der Lieferkettenbeziehungen mit China. Während des Forums hielt die China International Exhibition Center Group eine spezielle Präsentation über die 4. CISCE.

Am 5. Dezember nahm die Delegation am „Hafen der Möglichkeiten: US-chinesisches Business-Networking-Frühstück" in Oakland, Kalifornien, teil, dessen Schwerpunkt auf digitaler Technologie, künstlicher Intelligenz und anderen aufstrebenden Sektoren lag, um gemeinsame Innovationsmöglichkeiten innerhalb der industriellen Ökosysteme beider Länder zu erkunden. Außerdem wurde eine weitere detaillierte Präsentation zur 4. CISCE gehalten.

Die Expo hat sich zu einer wichtigen Plattform für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in globalen Industrie- und Lieferketten entwickelt. Der China Council for the Promotion of International Trade erklärte, dass er sich weiterhin an die strategischen Leitlinien des 15. Fünfjahresplans halten und bei allen Vorbereitungen für die vierte Ausgabe der Expo hohe Standards und höchste Qualität gewährleisten werde.

