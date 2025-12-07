由 China International Supply Chain Expo通過美通社發布的新聞稿件《第四屆鏈博會將於2026年6月在京舉辦 國際推介活動持續展開》（發布時間：2025年12月7日）中，應該有兩張圖片並配有圖片說明，而不是只有一張圖片沒有圖片說明。特此更正，正確的全文如下：

第四屆鏈博會將於2026年6月在京舉辦 國際推介活動持續展開

北京2025年12月7日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）定於2026年6月22日至26日在北京舉行。截至目前，已有300余家企業簽約參展，各項籌備工作正穩步推進。

11月30日至12月2日，中國貿促會組織中國企業家代表團訪問加拿大，與加政商各界廣泛交流，並在中加貿易與投資合作論壇上推介第四屆鏈博會，邀請中加政府部門、機構和企業代表150余人圍繞先進制造、數字科技、清潔能源、綠色農業等重點合作領域開展交流洽談。