第四屆鏈博會將於2026年6月在京舉辦 國際推介活動持續展開
08 12月, 2025, 02:25 CST
第四屆鏈博會將於2026年6月在京舉辦 國際推介活動持續展開
北京2025年12月7日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）定於2026年6月22日至26日在北京舉行。截至目前，已有300余家企業簽約參展，各項籌備工作正穩步推進。
11月30日至12月2日，中國貿促會組織中國企業家代表團訪問加拿大，與加政商各界廣泛交流，並在中加貿易與投資合作論壇上推介第四屆鏈博會，邀請中加政府部門、機構和企業代表150余人圍繞先進制造、數字科技、清潔能源、綠色農業等重點合作領域開展交流洽談。
隨後，中國貿促會組織代表團出訪美國，與美政界、工商界人士開展廣泛交流，並在美國進行多場推介。12月4日，「從政策到伙伴關系：APEC 2026——釋放貿易與投資潛能」論壇在華盛頓舉行。中國貿促會會長任鴻斌強調中美經貿互利共贏，中國貿促會將持續搭建高質量合作平台，支持中美企業深化務實合作，推動雙邊經貿關系行穩致遠。與會美國工商界代表對深化中美供應鏈合作表現出濃厚興趣。活動期間，中展集團就第四屆鏈博會進行了專題推介。
12月5日，代表團在奧克蘭出席「機遇之港：中美商業交流早餐會」。活動聚焦數字科技與人工智能等前沿領域，探討中美產業鏈協同創新的潛在機遇，並對第四屆鏈博會進行專題推介。
鏈博會已成為推動全球產業鏈供應鏈國際合作的重要平台。中國貿促會表示，將繼續以「十五五」規劃為戰略指引，高標准、高質量做好第四屆鏈博會各項籌備工作。
