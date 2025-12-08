第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo）、2026年6月に北京で開催決定

持続的な世界的な展開がさらなる協力の機会を促進

北京、2025年12月8日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo、以下「CISCE」「本博覧会」）は、2026年6月22日から26日まで北京で開催される予定です。これまでに300社以上の企業が展示出展を申し込み、準備は順調に進んでいます。

11月30日から12月2日まで、China Council for the Promotion of International Trade（CCPIT）が主催する中国ビジネスリーダーの代表団がカナダを訪問し、政府および産業界の代表者と幅広い意見交換を行いました。カナダ・中国貿易投資協力フォーラム（）では、両国の150人以上の政府関係者、機関長、企業幹部に、間もなく開催される本博覧会についてプレゼンテーションを行いました。議論は、先端製造、デジタル技術、クリーンエネルギー、持続可能な農業における協力の深化を中心に展開されました。

Canada-China Forum on Trade and Investment Cooperation Held in Toronto，On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)
The Forum “From Policy to Partnership: APEC 2026 – Unlocking Trade and Investment Potential” Held in Washington, D.C. On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE) (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)
その後、CCPITは代表団を米国に派遣し、米国の政界および経済界のリーダーと幅広い対話を行いながら、全米で複数のプロモーションイベントを開催しました。12月4日、ワシントンD.C.で、CCPITの会長であるRen Hongbin氏は、「政策からパートナーシップへ：APEC 2026 – 貿易と投資の可能性を解き放つ（From Policy to Partnership: APEC 2026 – Unlocking Trade and Investment Potential）」と題したフォーラムで講演を行いました。同氏は米中商業関係の相互利益に言及しつつ、実践的協力を深化させ、二国間経済貿易関係の着実かつ長期的な発展を促進する中国国際貿易促進委員会の役割を再確認しました。米国側出席者は中国とのサプライチェーン連携強化に強い関心を示しました。フォーラムではChina International Exhibition Center Groupが第4回CISCEに関する特別プレゼンテーションを実施しました。

12月5日、代表団はカリフォルニア州オークランドで開催された「機会の港：米中ビジネスネットワーキング朝食会（Port of Opportunity: U.S.-China Business Networking Breakfast）」に出席し、デジタル技術、人工知能などの新興分野に焦点を当て、両国の産業エコシステムにおける共同イノベーションの機会を探りました。第4回CISCEに関する詳細なプレゼンテーションも再度共有されました。

本博覧会は、グローバルな産業・サプライチェーンにおける国際協力を推進する重要なプラットフォームとなっています。China Council for the Promotion of International Trade、第15次五カ年計画の戦略的指針を堅持し、第4回博覧会の準備作業全体において高水準・高品質を確保していくと表明しました。

第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo）の最新情報は、https://en.cisce.org.cn/をご覧ください。

